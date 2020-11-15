Дешам: «Франция доказала, что по-прежнему великая команда»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итог матча пятого тура лиги А Лиги наций против португальцев (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Н’Голо Канте.

«Мы заслужили победу и выполнили задачу финишировать в группе первыми. Горжусь футболистами. Они доказали, что Франция по-прежнему великая команда», – сказал Дешам TF1.