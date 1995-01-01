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    Дешам: «Франция доказала, что по-прежнему великая команда»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итог матча пятого тура лиги А Лиги наций против португальцев (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Н’Голо Канте.

    «Мы заслужили победу и выполнили задачу финишировать в группе первыми. Горжусь футболистами. Они доказали, что Франция по-прежнему великая команда», – сказал Дешам TF1.

    • Французы в октябре сыграют в плей-офф Лиги наций.
    • В последнем туре группового этапа Франция сыграет со Швецией.
    • Португалия сложила полномочия действующего победителя Лиги наций.

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    Источник: УЕФА

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