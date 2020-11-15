Шевченко: «Украина была близка к ничьей с Германией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил матч лиги А Лиги наций против Германии (1:3). Украинцы открыли счет во встрече – отличился Роман Яремчук.

«Если взять всю ситуацию, то мы ни одного матча, кроме первого против Швейцарии, не сыграли полным составом. Была нервозность в матче с Германией, но были и хорошие моменты. У них классная команда, с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Ребята, я считаю, где-то были близки к ничьей. Если бы реализовали все шансы, то, может быть, заслужили ничью.

Три штанги? Это футбол. Самое главное, что у команды есть рисунок, мы создаем моменты. Для нас это сумасшедший опыт, мы играем против хороших команд»», – сказал Шевченко украинскому телеканалу «Футбол 1».