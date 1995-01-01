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    Шевченко: «Украина была близка к ничьей с Германией»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил матч лиги А Лиги наций против Германии (1:3). Украинцы открыли счет во встрече – отличился Роман Яремчук.

    «Если взять всю ситуацию, то мы ни одного матча, кроме первого против Швейцарии, не сыграли полным составом. Была нервозность в матче с Германией, но были и хорошие моменты. У них классная команда, с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Ребята, я считаю, где-то были близки к ничьей. Если бы реализовали все шансы, то, может быть, заслужили ничью.

    Три штанги? Это футбол. Самое главное, что у команды есть рисунок, мы создаем моменты. Для нас это сумасшедший опыт, мы играем против хороших команд»», – сказал Шевченко украинскому телеканалу «Футбол 1».

    • Украина идет в группе третьей.
    • В последнем туре (17 ноября) в матче с Швейцарией команда определит, кто вылетит в лигу В.
    • Шевченко тренирует команду с 2016 года.

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    Источник: Sport.ua

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      a s 27 минут назад

      Ecли делаете cтавки >>> stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +3658

      Cleaner 30 минут назад

      Смотрел я эту игру. Только чудо могло принести Украине ничью. Результат на табло закономерен.

      0
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      Рейтинг: +1131

      омск55 2 часа назад

      С момента когда Шевченко начал тренировать , сборная Украины здорово прибавила, приятно смотреть

      0
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