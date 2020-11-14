У полузащитника «Краснодара» Вилены нет коронавируса. Результат теста оказался ложным

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена прошел повторное тестирование на коронавирус.

В минувший вторник сообщалось, что 25-летний футболист оказался зараженным, поэтому его исключили из состава сборной Нидерландов.

Впрочем, новый тест показал, что хавбек не болен COVID-19, а результат предыдущего исследования ошибочен.

В понедельник Вилена вернется в расположение «Краснодара».