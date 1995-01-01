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    У полузащитника «Краснодара» Вилены нет коронавируса. Результат теста оказался ложным

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена прошел повторное тестирование на коронавирус.

    В минувший вторник сообщалось, что 25-летний футболист оказался зараженным, поэтому его исключили из состава сборной Нидерландов.

    Впрочем, новый тест показал, что хавбек не болен COVID-19, а результат предыдущего исследования ошибочен.

    В понедельник Вилена вернется в расположение «Краснодара».

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    Источник: Algemeen Dagblad

    Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.

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