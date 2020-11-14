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  • Матч Лиги наций Германия – Украина под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у гостей

Матч Лиги наций Германия – Украина под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у гостей

14 ноября 2020, 10:20
11

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о вспышке коронавируса в команде.

  • 14 ноября украинцы должны сыграть на выезде с Германией в пятом туре Лиги наций.
  • Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

«На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, в субботу будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения.

Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг – четыре игрока и один представитель группы», – сказал Шевченко.

Источник: Football.ua
Лига наций Германия Украина Шевченко Андрей
Комментарии (11)
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cevin cigan
1605342759
Ну и пусть срывается,что там интересного смотреть? Лучше по матчу, портков с лягушатниками глянуть.
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NotFound
1605356727
"пять человек позитивных" - как то звучит в этом контексте не очень )
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омск55
1605357636
Вперед Украина верим в победу .Братья на века
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Владислав Vlad
1605365800
Так вроде уже болели у них 14 человек месяц назад. Шо, опять? Неужели опять попросили не выставлять стартовый состав?
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vova1019
1605377736
Официальный сайт УАФ сообщает, что все 35 тестов дали отрицательный результат. Таким образом, 20 игроков, которые находятся в заявке Украины, смогут участвовать в сегодняшнем матче Лиги наций с Германией. Игра начнется, как и было запланировано
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GoLenaStop
1605388654
"Ждем информации... наверное будет принимать решение немецкое правительство..." Что укропопы, любите германцев? С учетом неизбежного просера укрiв, уже готова и отмазка... (Старик Хоттабыч - ... вся команда заболела корью) Ха!
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