Матч Лиги наций Германия – Украина под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у гостей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о вспышке коронавируса в команде.

14 ноября украинцы должны сыграть на выезде с Германией в пятом туре Лиги наций.

Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

«На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, в субботу будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения.

Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг – четыре игрока и один представитель группы», – сказал Шевченко.