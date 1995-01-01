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    Матч Лиги наций Германия – Украина под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у гостей

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о вспышке коронавируса в команде.

    • 14 ноября украинцы должны сыграть на выезде с Германией в пятом туре Лиги наций.
    • Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

    «На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, в субботу будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения.

    Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг – четыре игрока и один представитель группы», – сказал Шевченко.

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    Источник: Football.ua

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +257

      cevin cigan 2 часа назад

      Ну и пусть срывается,что там интересного смотреть? Лучше по матчу, портков с лягушатниками глянуть.

      -1
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      Рейтинг: +2260

      Из Твери Леха > cevin cigan 45 минут назад

      Они хотя б с немцами играют, а не с Молдовой))

      0
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      Рейтинг: +1366

      Sviro > Из Твери Леха 10 минут назад

      С Молдовой была товарищеская игра. Черчесов поэкспериментировал. А тут - официальная встреча. Согласно регламента.

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