Орлов – сборной России: «Вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы отбиваете у них охоту»

Санкт-петербургский журналист Геннадий Орлов недоволен выступлением сборной России в товарищеском матче с молдаванами (0:0). По его мнению, футболисты не показали мотивацию победить.

«Советскую сборную называли чемпионом мира по товарищеским матчам, потому что всe равно была ответственность. Ты играешь перед всеми своими зрителями, это твой авторитет.

В матче с Молдавией был показательный момент для всех российских футболистов: Далер Кузяев получил мяч в центре поля, не увидел вариантов и отдал пас вратарю на 40 метров назад. Раньше на стадионах после такой передачи свист стоял. Кузяев, ты должен в этом матче рисковать, ищи продолжение, бери инициативу на себя. У тебя есть силы, так что же тебе мешает? Взял и избавился от мяча, как на тренировке. И так делали очень многие наши футболисты. Посмотрите, сколько раз делали передачи назад и катали мяч. Причeм соперник-то не Испания, не Германия, не Португалия, а сборная Молдавии!

Я смотрел 90 минут. О чeм же им тренеры говорят? Или они их совсем не слушают, не понимают. Вас показывают на всю страну. Это же товар лицом. Ну покажите себя, покажите, на что вы способны! Видимо, вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы же отбиваете у них охоту. Вспомните, как играла сборная на чемпионате мира — в каждом матче была борьба. Нам что, опять ждать чемпионата мира? Это если мы ещe пробьeмся туда. С такой игрой мы никуда не попадeм. Меня всегда удивляет отсутствие нерва игры. Это сборная страны. Не понимаю, почему так», – сказал комментатор Орлов.