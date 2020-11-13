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  • Орлов – сборной России: «Вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы отбиваете у них охоту»

Орлов – сборной России: «Вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы отбиваете у них охоту»

13 ноября 2020, 19:12
31

Санкт-петербургский журналист Геннадий Орлов недоволен выступлением сборной России в товарищеском матче с молдаванами (0:0). По его мнению, футболисты не показали мотивацию победить.

«Советскую сборную называли чемпионом мира по товарищеским матчам, потому что всe равно была ответственность. Ты играешь перед всеми своими зрителями, это твой авторитет.

В матче с Молдавией был показательный момент для всех российских футболистов: Далер Кузяев получил мяч в центре поля, не увидел вариантов и отдал пас вратарю на 40 метров назад. Раньше на стадионах после такой передачи свист стоял. Кузяев, ты должен в этом матче рисковать, ищи продолжение, бери инициативу на себя. У тебя есть силы, так что же тебе мешает? Взял и избавился от мяча, как на тренировке. И так делали очень многие наши футболисты. Посмотрите, сколько раз делали передачи назад и катали мяч. Причeм соперник-то не Испания, не Германия, не Португалия, а сборная Молдавии!

Я смотрел 90 минут. О чeм же им тренеры говорят? Или они их совсем не слушают, не понимают. Вас показывают на всю страну. Это же товар лицом. Ну покажите себя, покажите, на что вы способны! Видимо, вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы же отбиваете у них охоту. Вспомните, как играла сборная на чемпионате мира — в каждом матче была борьба. Нам что, опять ждать чемпионата мира? Это если мы ещe пробьeмся туда. С такой игрой мы никуда не попадeм. Меня всегда удивляет отсутствие нерва игры. Это сборная страны. Не понимаю, почему так», – сказал комментатор Орлов.

  • Россияне лидируют в группе Лиги наций.
  • 15 ноября Россия сыграет против Турции.
  • Молдавия – команда из второй сотни рейтинга ФИФА.

Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Россия Орлов Геннадий
Комментарии (31)
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romario95
1605286234
Абсолютно безразлично мнение Орлова
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Боцман59rus
1605286497
пЕдросы на газовой трубе передергиваемоей Дзюбкой и вашим усатым ставленником, во главе сборной, вот это отбивает желание смотреть наш футбол и несущие бред престарелые бомжи в довесок
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Plyash
1605286883
Чегой-то к игрокам пристал,блаженный Геннадий.Их учит играть заслуженный чабан России,с него и спрашивай.
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derrik2000
1605289168
"В матче с Молдавией был показательный момент для всех российских футболистов: Далер Кузяев получил мяч в центре поля, не увидел вариантов и отдал пас вратарю на 40 метров назад. Раньше на стадионах после такой передачи свист стоял. Кузяев, ты должен в этом матче рисковать, ищи продолжение, бери инициативу на себя. У тебя есть силы, так что же тебе мешает? Взял и избавился от мяча, как на тренировке. И так делали очень многие наши футболисты." А зачем "переть" на Кузяева? Он ни в чём не виноват. Просто он ТАКОЙ. Безынициативный. ТАКИХ у усатого вся команда, включая запасных и ближайший резерв: этот усатый фуфлогон ТЕРПЕТЬ НЕ МОЖЕТ ЛИЧНОСТЕЙ, потому и подбирал в сборную сереньких мышек, которые только потому, что у усатого ДОЛЖНОСТЬ, принимали и принимают его как истину в последней инстанции. И " веселящего смотрящего", а НЕ КАПИТАНА КОМАНДЫ он в своё время назначил (если кто не понял, это о полене). Поэтому, что имеем - то имеем из сброда, который по привычке называем "сборная России по футболу".
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maratagliulin
1605290395
Профессионалы играют так, как сказал тренер. Если сказано не обострять, а вытягивать на себя, то так и будут делать. Все вопросы по поводу тактики к Черчесову, а не к игрокам.
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dinar7777dinar
1605291233
гена смотри зенит ! и восхваляй это дно а потом подумай почему и сборная у нас дно !
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JTherry
1605292169
в Стамбул сборная полетела без Чалова, но с Зе-болотным...
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alp
1605293848
а я смотрю, некоторые спартаковские до сих пор надрачивают на драчуна дзюбу )) сдается мне, это "жжжжж" не спроста!! )))
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NewLife
1605294704
Орлов, хорошь гнать на игроков, они выполняли глубокие замыслы великого тренера.
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Nevsky_RU
1605296768
Геннадий дело говорит наконец то
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