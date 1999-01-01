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    Газизов: «Айртон простужен. Не понимаю, почему в Бразилии решили написать, что у него коронавирус»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарии по поводу состояния здоровья левого защитника Айртона.

    «Айртон простужен, он продолжает лечение в Москве. Мы уведомили Бразильскую федерацию футбола обо всем согласно регламенту.

    Почему они решили написать, что у него коронавирус, я не понимаю. Его тесты на COVID-19 отрицательные», – сказал Газизов.

    • Бразильская конфедерация футбола сообщила, что Айртон заразился коронавирусом после того, как фулбек не прибыл в расположение олимпийской сборной.
    • Игрок «Спартака» пропустил матчи с Южной Кореей и Египтом.

    Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Тренерский штаб знает, кого мы ищем. Федун тоже»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2534

      Puddle 36 минут назад

      Забыл после бани укутать пятачок шарфиком с ромбиком

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