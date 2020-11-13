Газизов: «Айртон простужен. Не понимаю, почему в Бразилии решили написать, что у него коронавирус»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарии по поводу состояния здоровья левого защитника Айртона.

«Айртон простужен, он продолжает лечение в Москве. Мы уведомили Бразильскую федерацию футбола обо всем согласно регламенту.

Почему они решили написать, что у него коронавирус, я не понимаю. Его тесты на COVID-19 отрицательные», – сказал Газизов.

Бразильская конфедерация футбола сообщила, что Айртон заразился коронавирусом после того, как фулбек не прибыл в расположение олимпийской сборной.

Игрок «Спартака» пропустил матчи с Южной Кореей и Египтом.

Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Тренерский штаб знает, кого мы ищем. Федун тоже»