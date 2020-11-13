Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Тренерский штаб знает, кого мы ищем. Федун тоже»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба по вопросу усиления состава.

«Естественно, мы работаем над будущими трансферами. Это ведь процесс постоянный.

Говорить о том, кто может уйти из «Спартака» или на какую позицию мы ищем игроков, значит, дать пищу для размышления тем, кто сейчас в составе. Мысли всякие у людей появятся – зачем это?

Тренерский штаб знает, кого мы ищем, и Леонид Арнольдович [Федун] тоже знает», – сказал Газизов.