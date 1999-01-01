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    Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Тренерский штаб знает, кого мы ищем. Федун тоже»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба по вопросу усиления состава.

    «Естественно, мы работаем над будущими трансферами. Это ведь процесс постоянный.

    Говорить о том, кто может уйти из «Спартака» или на какую позицию мы ищем игроков, значит, дать пищу для размышления тем, кто сейчас в составе. Мысли всякие у людей появятся – зачем это?

    Тренерский штаб знает, кого мы ищем, и Леонид Арнольдович [Федун] тоже знает», – сказал Газизов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10463

      alarm 3 минуты назад

      да все знают, что спартак вечно ищет новых дезеувов)

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