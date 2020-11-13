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  • Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Тренерский штаб знает, кого мы ищем. Федун тоже»

Газизов – о трансферных планах «Спартака»: «Тренерский штаб знает, кого мы ищем. Федун тоже»

13 ноября 2020, 14:17
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба по вопросу усиления состава.

«Естественно, мы работаем над будущими трансферами. Это ведь процесс постоянный.

Говорить о том, кто может уйти из «Спартака» или на какую позицию мы ищем игроков, значит, дать пищу для размышления тем, кто сейчас в составе. Мысли всякие у людей появятся – зачем это?

Тренерский штаб знает, кого мы ищем, и Леонид Арнольдович [Федун] тоже знает», – сказал Газизов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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derrik2000
1605271613
Примерно то же самое Шамиль говорил, когда пришёл в Спартак и возглавил трансферную компанию клуба. Результат налицо: Урунов - молодое дарование, которое, как выяснилось, даже даром СМ не нужен и Кокорин, который никак не обретёт уверенность где-то из-за того, что в основе на чуть-чуть выпускают и, как результат. с партнёрами сыграться не может по-настоящему, где-то, возможно, что-то из области психологии. Да её на других сайтах появилась какая-то мутная история о том, что якобы искали опорника и уже нашли КЛАССНОГО, готового переехать в наш чемпионат из Франции, но попрыгунчик сказал, дескать, опорник не нужен, а обойдёмся собственными резервами, то писали, что попрыгунчик говорил о том, что ему нужен КЛАССНЫЙ опорник, но... DDD В общем, надеюсь, что трансферная компания не будет опять провалена как при Цорне, а потом уже при Газизове летом, и клуб приобретёт действительно КЛАССНЫХ новичков именно туда, куда нужно.
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алдан2014
1605275319
Пудель и Аларм,а где ваш кент борат? Расстраивается за темку?
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Plyash
1605285838
Кого мы ищем,тренерский штаб знает Но команда по прежнему не играет Может быть, Шамиль сам кого-то наймёт И тогда Спартак вновь вперёд попрёт
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zigbert
1605363843
Если эти приобретенные игроки усилят игру команды,кто же против.
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