Директор «Монако»: «Сейчас Головин на пике. Хотим сохранить его в команде»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина.

«Трансфер Головина был еще до моего прихода. Это хороший игрок, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его. Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него еще есть потенциал для роста», — сказал Митчелл.