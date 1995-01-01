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    Директор «Монако»: «Сейчас Головин на пике. Хотим сохранить его в команде»

    Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина.

    «Трансфер Головина был еще до моего прихода. Это хороший игрок, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его. Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него еще есть потенциал для роста», — сказал Митчелл.

    • Олег Артемов, агент полузащитника, ранее рассказал об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».
    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года.
    • Контракт хавбека с «монегасками» истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +912

      кто там 23 минуты назад

      На пике чего?

      Карьеры? Игровых кондиций? Или на пике?

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