Кононов ушел из «Риги» по семейным обстоятельствам

Олег Кононов расторг контракт с «Ригой» по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.
«По личным обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера.
Сейчас я должен уделить время своей семье, было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», – приводит слова Кононова пресс-служба «Риги».
- Кононов возглавлял «Ригу» с февраля 2020 года.
- Ранее он работал в «Ахмате», «Спартаке» и «Краснодаре».
Источник: официальный сайт «Риги»