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Кононов ушел из «Риги» по семейным обстоятельствам

11 ноября 2020, 16:27
2

Олег Кононов расторг контракт с «Ригой» по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.

«По личным обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера.

Сейчас я должен уделить время своей семье, было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», – приводит слова Кононова пресс-служба «Риги».

Источник: официальный сайт «Риги»
Россия. Премьер-лига Рига Кононов Олег
Комментарии (2)
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kvm
1605108742
отовсюду его гонят ссаными тряпками
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Hektor 84
1605169710
Надо ему Мирзова на день рождения подарить
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