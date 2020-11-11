Кононов ушел из «Риги» по семейным обстоятельствам

Олег Кононов расторг контракт с «Ригой» по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.

«По личным обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера.

Сейчас я должен уделить время своей семье, было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», – приводит слова Кононова пресс-служба «Риги».