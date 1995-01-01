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    Кононов ушел из «Риги» по семейным обстоятельствам

    Олег Кононов расторг контракт с «Ригой» по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.

    «По личным обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера.

    Сейчас я должен уделить время своей семье, было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», – приводит слова Кононова пресс-служба «Риги».

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    Источник: официальный сайт «Риги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1408

      kvm 46 минут назад

      отовсюду его гонят ссаными тряпками

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