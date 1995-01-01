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    Агент Кучаева: «К Косте есть интерес из Европы»

    Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что интерес к футболисту проявляют клубы из Европы.

    «На днях Костя получил вызов в первую сборную России, хотя по возрасту подходит еще и для молодежной команды. Это абсолютно заслуженно. Сейчас он играет ярко, легко. И будет еще прибавлять. Мы говорили о менталитете. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в Европе.

    Нужно также учитывать, что Кучаев перенес две неприятные травмы. Это тоже определенный опыт. Они надолго оставляли его без футбола, но Костя смог не только вернуться на свой уровень, но и прибавить. Это говорит о характере человека, его умении справляться с трудностями.

    По Кучаеву и еще паре-тройке человек есть интерес из Европы, но пока все на предварительной стадии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Артемова «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4111

      Давид59 35 минут назад

      Прочёл заголовок и сперва не понял о каком Косте идёт речь. Тино, Диего или Дугласе. И при чём тут Кучаев?

      0
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      Рейтинг: +3370

      InterMilLano1908 54 минуты назад

      Костя реально очень крут, после таких травм многие ломаются.... пожалуй лучший актив ЦСКА после Влашича

      2
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