Агент Кучаева: «К Косте есть интерес из Европы»

Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что интерес к футболисту проявляют клубы из Европы.

«На днях Костя получил вызов в первую сборную России, хотя по возрасту подходит еще и для молодежной команды. Это абсолютно заслуженно. Сейчас он играет ярко, легко. И будет еще прибавлять. Мы говорили о менталитете. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в Европе.

Нужно также учитывать, что Кучаев перенес две неприятные травмы. Это тоже определенный опыт. Они надолго оставляли его без футбола, но Костя смог не только вернуться на свой уровень, но и прибавить. Это говорит о характере человека, его умении справляться с трудностями.

По Кучаеву и еще паре-тройке человек есть интерес из Европы, но пока все на предварительной стадии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Артемова «Спорт-Экспресс».