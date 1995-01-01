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    Агент Головина: «Фамилия Саши на слуху в Европе. Контактировали с «Барселоной» и «ПСЖ»

    Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

    — Вы рассказывали, что по Головину летом были определенные консультации с «Барселоной» и «ПСЖ».

    — Конкретных и официальных предложений ни от «ПСЖ», ни от «Барселоны» не было. Однако предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место.

    Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают за какие деньги примерно можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям.

    — Как они объясняли свой интерес?

    — Нужно понимать, что фамилия Саши на слуху. Он хорошо известен в Европе как игрок. «ПСЖ» — это Франция, здесь все понятно. Представители «Барселоны» тоже сказали, что футболист очень интересный. Испанцы будут следить за ним. Это не означает, что обязательно последует предложение, но в поле зрения его будут держать.

    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года.
    • Контракт хавбека с «монегасками» истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4206

      dinar7777dinar 49 минут назад

      ага в псж ди мария с мойзе кином сразу бы присели на лавку а в барсе коут с месси ! на слуху ну ну ))))

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