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  • Агент Головина: «Фамилия Саши на слуху в Европе. Контактировали с «Барселоной» и «ПСЖ»

Агент Головина: «Фамилия Саши на слуху в Европе. Контактировали с «Барселоной» и «ПСЖ»

10 ноября 2020, 11:53
16

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

— Вы рассказывали, что по Головину летом были определенные консультации с «Барселоной» и «ПСЖ».

— Конкретных и официальных предложений ни от «ПСЖ», ни от «Барселоны» не было. Однако предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место.

Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают за какие деньги примерно можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям.

— Как они объясняли свой интерес?

— Нужно понимать, что фамилия Саши на слуху. Он хорошо известен в Европе как игрок. «ПСЖ» — это Франция, здесь все понятно. Представители «Барселоны» тоже сказали, что футболист очень интересный. Испанцы будут следить за ним. Это не означает, что обязательно последует предложение, но в поле зрения его будут держать.

  • Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года.
  • Контракт хавбека с «монегасками» истекает летом 2024 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Монако Головин Александр
Комментарии (16)
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dinar7777dinar
1605005090
ага в псж ди мария с мойзе кином сразу бы присели на лавку а в барсе коут с месси ! на слуху ну ну ))))
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Hektor 84
1605164655
Ахаха насмешил! Эти агенты как пиявки. Присосутся к футболисту и только и делают что трепаться в прессе. Как раньше без них обходились, норм было. У нас в стране не до руководители, не до тренеры, еще и не до агенты! Какая там барса и псж? Кого он там вытеснит из состава? Та и не интересуются они Головиным. У них там своих таких хватает.
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