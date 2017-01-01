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    Худяков – о переезде «Тамбова» в другой город: «Все это делалось не для того, чтобы куда-то переезжать»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что команда может команда переехать в другой город, чтобы остаться в РПЛ.

    «Честно говоря, не особо хотелось бы обсуждать эту тему. Все это делалось не для того, чтобы потом куда-то переехать. Это делалось для того, чтобы тамбовские болельщики увидели Премьер-лигу. Сейчас все мысли только об этом, чтобы команда осталась в Тамбове.

    Если в январе-феврале 2021 года мы будем понимать, что по стадиону нет никаких подвижек и по финансированию ничего не будет понятно, если не будет никаких вариантов, кроме как сменить прописку, чтобы сохранить команду, то это будет тема для разговора.

    Но сейчас об этом неохота говорить. Есть куча проблем с финансированием, по спортивной части нам нужно за эти пять туров набрать максимальное количество очков, чтобы вздохнуть спокойно. Все сосредоточены на этом», – сказал Худяков в эфире «России 24».

    • Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
    • По информации Ильи Казакова, «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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