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    «Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина

    Объединение болельщиков «Тамбова» готовит письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина, сообщает «Р-Спорт». Фанаты попросят обратить внимание на долги клуба и процесс реконструкции стадиона.

    «В письме будет содержаться просьба обратить внимание на проблемы команды и обещания губернатора Тамбовской области развивать футбольный клуб, а также реконструировать стадион. На данный момент ничего этого нет.

    Перед последним туром прошлого сезона губернатор обещал стабильность клубу, но после переизбрания исчез», – приводит слова неназванного источника «Р-Спорт».

    • Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
    • По информации Ильи Казакова, «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13944

      vladimir-7 18 минут назад

      Нужно обращаться в СК РФ, а не к Дюкову и Прядкину, которые сами
      боятся этого комитета, но это если деньги были выделены, а они пропали.

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      Рейтинг: +789

      Граф2019 1 час назад

      дюка подстричь...

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      Рейтинг: +13944

      vladimir-7 > Граф2019 24 минуты назад

      У него парик.

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      Рейтинг: +4102

      Давид59 1 час назад

      Можно подумать, что губернатор из своего кармана "развивает" футбол. Что из Москвы в бюджет Тамбова поступит, столько и потратит. Если, конечно что-нибудь не "заныкает". Ему тоже надо "жить".

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      Рейтинг: +15771

      silver29 1 час назад

      А как получилость, что ФК Тамбов при аккредитации в РПЛ не имел своего стадиона и вынужден мыкаться в Саранске, где на него никто не ходит, а значит нет поступлений с продажи билетов, а только долги за аренду стадиона ?

      2
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      Рейтинг: +11822

      Garrincha58 2 часа назад

      а сколько вас фанатов пару тысяч и ради вас тратить миллионы гос.ных денег у Губернатора нет их у него на больницы наверное не хватает чтобы бороться с эпидемией а тут какой то футбол и что важнее и для него и для народа в данный не простой момент

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      Рейтинг: +6694

      FanatSerj > Garrincha58 54 минуты назад

      Тут соглашусь, но и прозрачности не хватает, т.е каким то клубам на гос. бабки можно содержаться, а каким то нет, вот тут не хватает какого то единого подхода.

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      Рейтинг: +3622

      Cleaner 3 часа назад

      "ФАНАТЫ ТАМБОВА". Улыбнул заголовок.) А развивать нужно ФУТБОЛ, а не футбольный клуб.

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