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  • «Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина

«Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина

6 ноября 2020, 11:47
11

Объединение болельщиков «Тамбова» готовит письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина, сообщает «Р-Спорт». Фанаты попросят обратить внимание на долги клуба и процесс реконструкции стадиона.

«В письме будет содержаться просьба обратить внимание на проблемы команды и обещания губернатора Тамбовской области развивать футбольный клуб, а также реконструировать стадион. На данный момент ничего этого нет.

Перед последним туром прошлого сезона губернатор обещал стабильность клубу, но после переизбрания исчез», – приводит слова неназванного источника «Р-Спорт».

  • Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
  • По информации Ильи Казакова, «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Прядкин Сергей Дюков Александр
Комментарии (11)
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Garrincha58
1604654527
а сколько вас фанатов пару тысяч и ради вас тратить миллионы гос.ных денег у Губернатора нет их у него на больницы наверное не хватает чтобы бороться с эпидемией а тут какой то футбол и что важнее и для него и для народа в данный не простой момент
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Давид59
1604660168
Можно подумать, что губернатор из своего кармана "развивает" футбол. Что из Москвы в бюджет Тамбова поступит, столько и потратит. Если, конечно что-нибудь не "заныкает". Ему тоже надо "жить".
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Граф2019
1604660715
дюка подстричь...
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vladimir-7
1604663889
Нужно обращаться в СК РФ, а не к Дюкову и Прядкину, которые сами боятся этого комитета, но это если деньги были выделены, а они пропали.
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paracetamol
1604672146
А чего они от РФС хотят, не понял. Денег чтоль?
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rash1959
1604673024
К этим гражданам вопрос должен звучать иначе: Почему Тамбов вообще приняли в РПЛ? (без стадиона и без бюджета). И звучать он должен не от фанатов, а от следователей прокуратуры, и главное спрашивать надо твёрже, жёстче и с болевыми приёмами.
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Маленький
1604676066
Дюков с Прядкиным должны Тамбову спонсоров искать или что делать?
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Hektor 84
1604691973
Под понятием фанаты Тамбова подразумевается руководство ф к Тамбов и их родственники? Ну так знали куда лезли. Сначала лезут в рпл а потом дайте нам денег, сами их заработать не можем. А губернатор нам не дает. Такие клубы лучше ликвидировать. Играть не умеют, вернее играют автобусами, а деньги пилят на раз-два.
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