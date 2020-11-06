«Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина

Объединение болельщиков «Тамбова» готовит письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина, сообщает «Р-Спорт». Фанаты попросят обратить внимание на долги клуба и процесс реконструкции стадиона.
«В письме будет содержаться просьба обратить внимание на проблемы команды и обещания губернатора Тамбовской области развивать футбольный клуб, а также реконструировать стадион. На данный момент ничего этого нет.
Перед последним туром прошлого сезона губернатор обещал стабильность клубу, но после переизбрания исчез», – приводит слова неназванного источника «Р-Спорт».
- Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
- По информации Ильи Казакова, «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».
Источник: «Р-Спорт»