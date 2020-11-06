«Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо в адрес Дюкова и Прядкина

Объединение болельщиков «Тамбова» готовит письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина, сообщает «Р-Спорт». Фанаты попросят обратить внимание на долги клуба и процесс реконструкции стадиона.

«В письме будет содержаться просьба обратить внимание на проблемы команды и обещания губернатора Тамбовской области развивать футбольный клуб, а также реконструировать стадион. На данный момент ничего этого нет.

Перед последним туром прошлого сезона губернатор обещал стабильность клубу, но после переизбрания исчез», – приводит слова неназванного источника «Р-Спорт».