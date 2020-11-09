У защитника «Зенита» Кругового сомнительный тест на коронавирус

Фланговый защитник «Зенита» Данил Круговой изолирован в связи с подозрением на коронавирус.
22-летний футболист сдал тест на COVID-19 с сомнительным результатом в расположении молодежной сборной России.
У Кругового нет никаких симптомов, его самочувствие – отличное. Фулбек будет проверяться в ежедневном режиме.
Вся остальная команда и члены тренерского штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.
Источник: Телеграм-канал сборной России