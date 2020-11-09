«Чемпионат»: «Локомотив» зимой собирается продать Смолова или расторгнуть с ним контракт

«Локомотив» рассматривает возможность расставания с нападающим Федором Смоловым во время зимнего трансферного окна.
По информации «Чемпионата», в московском клубе недовольны игрой 30-летнего футболиста, поэтому готовы к его продаже.
Если же покупателя на форварда не найдется, не исключен вариант с расторжением контракта, рассчитанного до июня 2022 года.
- Смолов выступает за «Локо» с августа 2018 года.
- В его активе 14 голов и семь ассистов в 64 матчах.
- Вторую часть прошлого сезона россиянин провел в «Сельте» на правах аренды.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»