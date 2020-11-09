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  • «Чемпионат»: «Локомотив» зимой собирается продать Смолова или расторгнуть с ним контракт

«Чемпионат»: «Локомотив» зимой собирается продать Смолова или расторгнуть с ним контракт

9 ноября 2020, 19:45
36

«Локомотив» рассматривает возможность расставания с нападающим Федором Смоловым во время зимнего трансферного окна.

По информации «Чемпионата», в московском клубе недовольны игрой 30-летнего футболиста, поэтому готовы к его продаже.

Если же покупателя на форварда не найдется, не исключен вариант с расторжением контракта, рассчитанного до июня 2022 года.

  • Смолов выступает за «Локо» с августа 2018 года.
  • В его активе 14 голов и семь ассистов в 64 матчах.
  • Вторую часть прошлого сезона россиянин провел в «Сельте» на правах аренды.
  • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (36)
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PAREVG.
1604941946
А я бы хотел, чтобы Локомотив расторг контракт с Мещеряковым и Кикнадзе.
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Dr.Metal
1604944130
его уровень Урал, Уфа, Ротор, Тамбов. Это игрок уровня Панченко
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Сильвербой
1604945348
До сих пор удивляюсь, как Краснодар умудрился сбагрить это полено за такие деньги!?
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Томик
1604948093
А Кикнадзе они не собираются продавать?
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САДЫЧОК
1604948175
Смолов очень средний игрок !
Ответить
KalterJax
1604951189
После двух мощных сезонов в Краснодаре надо было уезжать в Европу, предложений было море! Он решил остаться, соответственно застой, спад и всё тому подобное! Без мотивации не то что в футболе, а вообще в жизни сложно! А после аренды в Сельте, игрок вообще окончательно потух! Оно и понятно! Ещё вчера ты забивал Барсе и Реалу, а уже сегодня надо играть с Химками и Ротором!
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житель СПб
1604956767
Конец истории?
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maygli
1604967941
За "Знамя" будет с Павлюченко играть. А более он не интересен.
Ответить
maygli
1604968054
В трансферное окно за него поборются Канделаки с Лободой.
Ответить
slavа0508
1605005674
Это такой товар,что купил хер продашь,,,у нас такой же Коко,,,,,
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