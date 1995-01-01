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    «Чемпионат»: «Локомотив» зимой собирается продать Смолова или расторгнуть с ним контракт

    «Локомотив» рассматривает возможность расставания с нападающим Федором Смоловым во время зимнего трансферного окна.

    По информации «Чемпионата», в московском клубе недовольны игрой 30-летнего футболиста, поэтому готовы к его продаже.

    Если же покупателя на форварда не найдется, не исключен вариант с расторжением контракта, рассчитанного до июня 2022 года.

    • Смолов выступает за «Локо» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 голов и семь ассистов в 64 матчах.
    • Вторую часть прошлого сезона россиянин провел в «Сельте» на правах аренды.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5403

      САДЫЧОК 7 минут назад

      Смолов очень средний игрок !

      0
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      Рейтинг: +4681

      Томик 9 минут назад

      А Кикнадзе они не собираются продавать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6628

      Сильвербой 55 минут назад

      До сих пор удивляюсь, как Краснодар умудрился сбагрить это полено за такие деньги!?

      1
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      Рейтинг: +3105

      Черкизовский Кот > Сильвербой 41 минуту назад

      В "Краснодаре" он как раз был хорош. И в сборной тогда играл нормально - дубль испанцам тому подтверждение. А вот на ЧМ Смолов закончился как футболист.

      2
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      Рейтинг: +5403

      САДЫЧОК > Черкизовский Кот 2 минуты назад

      Смолов на Чемпионат Мира шёл лидером нападения и в принципе был не хуже бревна , который с хорватами был поленом. За Не забитый пенальти не нужно так уж гнобить его ! Другое дело что , в общем Смолов средний игрочишко !

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      Рейтинг: +2046

      AZ 55 минут назад

      Дошло и до кикнадзе, что от этого дерева толку вообще нет

      0
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      Рейтинг: +626

      Dr.Metal 1 час назад

      его уровень Урал, Уфа, Ротор, Тамбов. Это игрок уровня Панченко

      2
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      Рейтинг: +5753

      knikos 1 час назад

      Долго же вы раздумывали .

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      Рейтинг: +1718

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А кто его теперь купит?

      0
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      Рейтинг: +1778

      PAREVG. 1 час назад

      А я бы хотел, чтобы Локомотив расторг контракт с Мещеряковым и Кикнадзе.

      6
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      Рейтинг: +3105

      Черкизовский Кот > PAREVG. 40 минут назад

      И вернулся ЮрийПалычНашеВсё!

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