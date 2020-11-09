«Чемпионат»: «Локомотив» зимой собирается продать Смолова или расторгнуть с ним контракт

«Локомотив» рассматривает возможность расставания с нападающим Федором Смоловым во время зимнего трансферного окна.

По информации «Чемпионата», в московском клубе недовольны игрой 30-летнего футболиста, поэтому готовы к его продаже.

Если же покупателя на форварда не найдется, не исключен вариант с расторжением контракта, рассчитанного до июня 2022 года.