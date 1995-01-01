Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Краснодаром» (3:1) записал видеообращение по поводу скандального видео.
«Всех с очень важной победой. Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Даже немного не сдержал эмоции в машине. Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я, наверное, во многом виноват в этом. Могу винить только себя.
Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной — близкие, родные, семья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я никогда этого не забуду, это всегда будет со мной.
Это мой непростой путь. Что бы ни происходило дальше, я в любом случае вам благодарен. Я не идеален и никогда на это не уповал. Но в целом надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь, буду в любом случае хорошим человеком. Спасибо вам всем огромное. Спасибо звёздам, которые меня поддержали. Спасибо всем небезразличным людям. Я вам очень-очень благодарен.
Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех, благодарю судьбу за очень болезненные уроки и жестокие для меня. Но в этом я сам виноват. В любом случае всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Огромное спасибо», — сказал Дзюба в видео, выложенном на его странице в «Инстаграме».
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https://www.championat.com/football/news-4184531-dzjuba-starajus-maksimalno-sderzhivatsja-chtoby-ne-byt-trjapkoj-ili-pokazushnikom.html?utm_source=copypaste
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Артемом Дзюбой.
- В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
- Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
- На игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.
«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.
Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», – сказал Медведев.
Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»