Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Артемом Дзюбой.
- В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
- Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
- На игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.
«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.
Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», – сказал Медведев.
Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»
Источник: ТАСС