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  • Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

9 ноября 2020, 10:32
60

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Артемом Дзюбой.

  • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
  • На игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.

«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», – сказал Медведев.

Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (60)
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JTherry
1604908794
чтобы частная жизнь публичного человека не стала "достоянием общественности и предметом для обсуждения", не надо хранить в своем телефоне (который легко взломать) компрометирующие фото и видео...
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NewLife
1604909159
"Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения." По уровню интеллекта медведев на уровне зюбы. Частная жизнь частной жизни рознь: один дрочит, другой жену убивает третий детей растлевает и тд, или преступления в частной жизни таковыми не считаются ?
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Spartak Piter
1604910683
Местные алармы и бораты рады. Раньше мастурбировали на дзюбу фантазируя, теперь под видео со слюнями)))
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Kollljan
1604911540
Чемпионы 12-го тура как-то подзабыли, что Дзюба их воспитанник. Бу-га-га-га!!!
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Старикан
1604911910
Как бы я не относился к этому "дереву", но в данном случае считаю, что лезть в личную жизнь преступно!
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serppion
1604913978
Почему-то грязь к золоту не липнет. А этот Артемка то в дерьме, то в каке. Гнилой мужичишка, вся его жизнь - сплошной скандал. Дуй в Дом-2, там тебе цены не будет!
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Из Твери Леха
1604914388
Интересно, а извращенцы из красно-бледного общества онанировали на онанирующего Дзюбу?
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САДЫЧОК
1604917058
Приз мира - Дрочила года - Дзюбе ! Позорище ! Но , самое отвратное , какие то артисты и знаменитости сейчас поддерживают этого негодяя не только в этом действии-а в многом в других !
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oyabun
1604919485
Вся питерская команда должна поддержать своего капитана! Все должны выложить такое же видео! ))
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vladimir-7
1604921472
Боря Моисеев позвонил Дзюбе, вообще у артистов очередь на прием к Дзюбе. Аншлаг!
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