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    Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Артемом Дзюбой.

    • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
    • На игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.

    «Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

    Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», – сказал Медведев.

    Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии17
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      Рейтинг: +12

      razoryy 1 минуту назад

      Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Краснодаром» (3:1) записал видеообращение по поводу скандального видео.

      «Всех с очень важной победой. Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Даже немного не сдержал эмоции в машине. Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я, наверное, во многом виноват в этом. Могу винить только себя.


      Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной — близкие, родные, семья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я никогда этого не забуду, это всегда будет со мной.

      Это мой непростой путь. Что бы ни происходило дальше, я в любом случае вам благодарен. Я не идеален и никогда на это не уповал. Но в целом надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь, буду в любом случае хорошим человеком. Спасибо вам всем огромное. Спасибо звёздам, которые меня поддержали. Спасибо всем небезразличным людям. Я вам очень-очень благодарен.

      Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех, благодарю судьбу за очень болезненные уроки и жестокие для меня. Но в этом я сам виноват. В любом случае всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Огромное спасибо», — сказал Дзюба в видео, выложенном на его странице в «Инстаграме».

      Подробнее на «Чемпионате»:
      https://www.championat.com/football/news-4184531-dzjuba-starajus-maksimalno-sderzhivatsja-chtoby-ne-byt-trjapkoj-ili-pokazushnikom.html?utm_source=copypaste

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      Рейтинг: +2380

      Kollljan 1 минуту назад

      Чемпионы 12-го тура как-то подзабыли, что Дзюба их воспитанник. Бу-га-га-га!!!

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      Рейтинг: -474

      Spartak Piter 16 минут назад

      Местные алармы и бораты рады. Раньше мастурбировали на дзюбу фантазируя, теперь под видео со слюнями)))

      2
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      Рейтинг: +2577

      Dgad > Spartak Piter 8 минут назад

      Они что то пропали сразу куда то, не кукарекают тут защищая своего кумира)

      0
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      Рейтинг: +9

      zabo49 23 минуты назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      -1
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      Рейтинг: +7013

      alp 30 минут назад

      мда, дзюба конечно вляпался... неприятная ситуация, чего уж там говорить....

      0
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      Рейтинг: +4795

      NewLife 41 минуту назад

      "Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения."
      По уровню интеллекта медведев на уровне зюбы. Частная жизнь частной жизни рознь: один дрочит, другой жену убивает третий детей растлевает и тд, или преступления в частной жизни таковыми не считаются ?

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      Рейтинг: +2580

      Snek > NewLife 23 минуты назад

      А дрочка - это преступление что ли?

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      Рейтинг: +4795

      NewLife > Snek 14 минут назад

      Если ты христианин, то да, но я не это имел в виду, а криминал и тупость медведева.

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      Рейтинг: +2580

      Snek > NewLife 3 минуты назад

      А в чём тупость? На правила религий тут срать с высокой колокольни, там сколько религий, столько и правил.
      Ты не ответил на вопрос, он подрочил на камеру, отправил либо какой-то шлюхе, возможно какому-то гею, возможно жене, не важно, в чём же тут криминал то?

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      Рейтинг: +8954

      JTherry 47 минут назад

      чтобы частная жизнь публичного человека не стала "достоянием общественности и предметом для обсуждения", не надо хранить в своем телефоне (который легко взломать) компрометирующие фото и видео...

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      Рейтинг: +349

      kosmonaft 50 минут назад

      что за тварь ялта питер или там ***** написано

      0
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      Рейтинг: +18800

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Судя по всему депутат ГД из Дзюбы не состоялся, хотя место подходящее для таких, как он.

      2
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      Рейтинг: +1261

      Obojaemiy 54 минуты назад

      Кумир миллионов мальчишек.....рукоблуд! Нахера это снимать...мозгов совсем нет.. Все вы там такие в Зените...не зря у вас форма ГОЛУБАЯЯЯЯ

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