Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Артемом Дзюбой.

В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

На игру с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти, но затем забил победный гол.

«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», – сказал Медведев.

Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»