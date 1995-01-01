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    РПЛ. Талалаев во главе «Ахмата» победил свой бывший клуб «Тамбов», грозненцы опередили в таблице «Локомотив»

    «Ахмат» вырвал победу над «Тамбовом» в 14-м туре чемпионата России. Единственный гол забил Артем Тимофеев.

    «Ахмат» одержал третью победу подряд и поднялся в таблице на седьмое место. «Тамбов» идет в зоне переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Тамбов – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Тимофеев, 87.

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Чуперка, Карасeв (Шахов, 90+2), Онугха (Костюков, 81), Карапетян (Тиль, 76).

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 90+1), Бериша (Садулаев, 73), Швец, Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 56).

    Предупреждения: Онугха, 44 – Ненахов, 33; Ильин, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98

      Серёга-Динамовец 15 минут назад

      Талалай-гнида!!!

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      Рейтинг: +9292

      ilichkadr 16 минут назад

      Ахмату поздравления с победой, чувствуется работа тренера, Оказывается Талалаев не хухры-мухры, а думающий и умеющий организовать команду тренер.

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      Рейтинг: +17

      Теркчанин 20 минут назад

      Пробили все таки автобус,как же это было непросто.

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