РПЛ. Талалаев во главе «Ахмата» победил свой бывший клуб «Тамбов», грозненцы опередили в таблице «Локомотив»

«Ахмат» вырвал победу над «Тамбовом» в 14-м туре чемпионата России. Единственный гол забил Артем Тимофеев.

«Ахмат» одержал третью победу подряд и поднялся в таблице на седьмое место. «Тамбов» идет в зоне переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Тамбов – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тимофеев, 87.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Чуперка, Карасeв (Шахов, 90+2), Онугха (Костюков, 81), Карапетян (Тиль, 76).

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 90+1), Бериша (Садулаев, 73), Швец, Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 56).

Предупреждения: Онугха, 44 – Ненахов, 33; Ильин, 82.

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