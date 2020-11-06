Кокорин: «Спартак» выигрывал и будет выигрывать. Меня не тяготит, что еще не забил с игры»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заверил, что не испытывает дискомфорта из-за личной результативности. На его счету только один мяч в сезоне РПЛ.
«Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду своего шанса. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но мы будем выигрывать и до этого выигрывали, и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьeт Саша Соболев – порадуемся», – сказал форвард.
- Завтра, 7 ноября, «Спартак» сыграет с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.
- Москвичи идут в таблице третьими.
- Кокорина подписали летом.
Источник: ютуб-канал «Спартака»