Кокорин: «Спартак» выигрывал и будет выигрывать. Меня не тяготит, что еще не забил с игры»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заверил, что не испытывает дискомфорта из-за личной результативности. На его счету только один мяч в сезоне РПЛ.

«Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду своего шанса. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но мы будем выигрывать и до этого выигрывали, и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьeт Саша Соболев – порадуемся», – сказал форвард.