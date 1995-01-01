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    Кокорин: «Спартак» выигрывал и будет выигрывать. Меня не тяготит, что еще не забил с игры»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заверил, что не испытывает дискомфорта из-за личной результативности. На его счету только один мяч в сезоне РПЛ.

    «Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду своего шанса. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но мы будем выигрывать и до этого выигрывали, и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьeт Саша Соболев – порадуемся», – сказал форвард.

    • Завтра, 7 ноября, «Спартак» сыграет с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.
    • Москвичи идут в таблице третьими.
    • Кокорина подписали летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1032

      vmonomah17 20 минут назад

      Кокоша просто ждет игры с молодежкой ростова, чтобы себя проявить)))

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      Рейтинг: +4663

      "supermax" 1 час назад

      пока только разговоры, саня

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2954

      Гавроша 1 час назад

      Главное, чтобы карманы отяготились, а уж с этим в сартаге проблем нету - не зря федун украл народную нефть, теперь делится награбленным со всякими проходимцами! Так держать, дои федуна!!!

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