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    Нобоа: «Через две-три недели буду готов играть»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о восстановлении после травмы. Ранее была информация, что игрок до 2021 года на поле не выйдет.

    «Самочувствие лучше, мы общались с врачами, думаю, что через две-три недели я уже буду готов играть. Первая МРТ показала очень большой разрыв. Врачи говорили, что, возможно, на восстановление потребуется минимум два месяца. Потом стали наблюдать, как идет процесс восстановления. Сейчас чувствую себя хорошо, прошли боли. Я хочу играть, хочу помочь, но пока я не могу это сделать», – сказал эквадорец.

    • Нобоа травмировался в ходе матча с «Зенитом».
    • В этом сезоне хавбек забил семь голов и сделал один ассист в 11 играх.
    • «Сочи» идет в РПЛ восьмым.

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    Источник: «Матч ТВ»

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