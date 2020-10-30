Тедеско: «Искренне болею за российские команды в еврокубках»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от выступления команд РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Зенит» проиграл оба матча в ЛЧ.

На счету «Локомотива» и «Краснодара» по одной ничьей и поражению.

У ЦСКА две ничьи в двух турах ЛЕ.

«Локомотив» до конца сохранял возможность сравнять счет [в матче с «Баварией»], клуб хорошо подготовился. Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. К сожалению, я до сих пор не увидел ни одной победы российских команд в еврокубках.

У ЦСКА было много шансов забить [загребскому «Динамо»]. Конечно, «Челси» и «Боруссия» [соперники «Краснодара» и «Зенита»] играют лучше, но еще ничего не окончено, есть шансы, что российские клубы выйдут в плей-офф. Искренне болею за команды из России, ведь это нужно для российского футбола, для РПЛ. Очки за выступления повышают нашу квоту в еврокубках», – сказал Тедеско.

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