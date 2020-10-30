Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Тедеско: «Искренне болею за российские команды в еврокубках»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от выступления команд РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Локомотив» до конца сохранял возможность сравнять счет [в матче с «Баварией»], клуб хорошо подготовился. Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. К сожалению, я до сих пор не увидел ни одной победы российских команд в еврокубках.

    У ЦСКА было много шансов забить [загребскому «Динамо»]. Конечно, «Челси» и «Боруссия» [соперники «Краснодара» и «Зенита»] играют лучше, но еще ничего не окончено, есть шансы, что российские клубы выйдут в плей-офф. Искренне болею за команды из России, ведь это нужно для российского футбола, для РПЛ. Очки за выступления повышают нашу квоту в еврокубках», – сказал Тедеско.

    Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

    Тедеско – о жалобе «Краснодара» на судейство в матче со «Спартаком»: «Мы чисты перед всеми и самими собой»

    Тедеско: «Конкретного предложения от «Спартака» о продлении контракта не было»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2633

      raritet 34 минуты назад

      Очень правильные слова . Человек приехал из Германии и болеет за нашу квоту в еврокубках. А некоторые паспортисты, болеют за свои денежки и вряд ли задумываются о этой квоте , а может быть, даже само слово для них неизвестное.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80206
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru