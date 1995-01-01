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    Тедеско: «Конкретного предложения от «Спартака» о продлении контракта не было»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с клубом.

    «По поводу моего контракта – был разговор с владельцем клуба, у нас всегда положительное общение. Он сказал, что хочет зимой поговорить о продлении, и мы поговорим. Конкретного предложения не было, и я не блокировал никакие предложения.

    Впереди ещe много игр, сейчас все мысли о «Ростове» и о предстоящей игре. Впереди много времени и я хочу спокойно работать, как и футболисты. Спокойно и без флагов, которые ограничивают нас. Всe внимание только на «Ростов», это важный матч для нас», – сказал Тедеско.

    • Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
    • По итогам 12 туров столичная команда лидирует в РПЛ.

    Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4406

      NewLife 8 минут назад

      Удачи и хорошего контракта !

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      Рейтинг: +15513

      slavutiq70 1 час назад

      Правильно работай Доменико,,,,а контракт при хорошей работе тоже будет хорошим,,,

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