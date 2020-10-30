Тедеско: «Конкретного предложения от «Спартака» о продлении контракта не было»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с клубом.

«По поводу моего контракта – был разговор с владельцем клуба, у нас всегда положительное общение. Он сказал, что хочет зимой поговорить о продлении, и мы поговорим. Конкретного предложения не было, и я не блокировал никакие предложения.

Впереди ещe много игр, сейчас все мысли о «Ростове» и о предстоящей игре. Впереди много времени и я хочу спокойно работать, как и футболисты. Спокойно и без флагов, которые ограничивают нас. Всe внимание только на «Ростов», это важный матч для нас», – сказал Тедеско.

Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.

Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

По итогам 12 туров столичная команда лидирует в РПЛ.

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