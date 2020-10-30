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    Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС аннулировать удаление полузащитника «Ростова» Романа Еременко в матче с «Химками».

    33-летний финн сможет принять участие в игре против «Спартака», которая запланирована на 31 октября.

    «Был удивлен тому, что такое произошло. Я узнал об этом совсем недавно. Нужно просто принять этот факт. Если все хотят, чтобы Еременко сыграл против «Спартака», значит так и будет. Он хороший игрок. Не совсем понимаю отмену карточки. Не проблема, что нет красной карточки, если за такое нарушение не дают желтую.

    В будущем будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их. Например, в кубковом матче против ЦСКА Понсе получил желтую, из-за чего не сыграл в полуфинале. Маслову тоже недавно показали желтую», – сказал Тедеско.

    Карпин – об отмене красной карточки Еременко: «Сразу сказал, что это фол по неосторожности, никак не тянувший даже на желтую»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8628

      JTherry 22 минуты назад

      это чемпионат РПЛ, здесь все надо оспаривать: и красные, и желтые, и само судейство...)

      1
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      Рейтинг: +9781

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      во, уже проникся духом тарасофки, завизжал про заговор против спартака!

      -5
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      Рейтинг: -15

      Alex_MI_5 > alarm 59 минут назад

      не охрип сам визжать?

      5
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      ...
      Рейтинг: +1620

      Aston > alarm 52 минуты назад

      Обоссанный,Ты протрезвел после среды?Или папка по жопе надавал?

      2
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      Рейтинг: +3166

      mopecekca > alarm 42 минуты назад

      ахаха, стони, членосос

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