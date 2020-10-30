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  • Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

30 октября 2020, 14:29
6

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС аннулировать удаление полузащитника «Ростова» Романа Еременко в матче с «Химками».

33-летний финн сможет принять участие в игре против «Спартака», которая запланирована на 31 октября.

«Был удивлен тому, что такое произошло. Я узнал об этом совсем недавно. Нужно просто принять этот факт. Если все хотят, чтобы Еременко сыграл против «Спартака», значит так и будет. Он хороший игрок. Не совсем понимаю отмену карточки. Не проблема, что нет красной карточки, если за такое нарушение не дают желтую.

В будущем будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их. Например, в кубковом матче против ЦСКА Понсе получил желтую, из-за чего не сыграл в полуфинале. Маслову тоже недавно показали желтую», – сказал Тедеско.

Карпин – об отмене красной карточки Еременко: «Сразу сказал, что это фол по неосторожности, никак не тянувший даже на желтую»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Еременко Роман Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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JTherry
1604061396
это чемпионат РПЛ, здесь все надо оспаривать: и красные, и желтые, и само судейство...)
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dim29
1604062813
на самом деле довольно понятный,как обычно мерзкий,ход РФС,КДК и ежи с ними,после спартака ростов с цска играет,прямые конкуренты болотных,намёк понятен,надо тормозить,чтобы в отрыв не ушли по очкам.
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NewLife
1604063288
Не уподобляйся Хашигу. В отношении Спартака результат оспаривания известен заранее, пока рфс_ом правят бомжи.
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piligrim1986
1604066845
да все норм, если б играли не с нами, то и не оспаривали)))
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Синитсосит
1604068659
а никто не удивлён, если б против питорского зашквара матч был, ерёме не только бы дискву дали, героин в жопу запихали бы, а с остальными пофиг, как по мне удар шипами по яйцам прям ногой это не просто красная, это бордовая карточка, в европе за такое на 3-5 матчей убирают, у нас как обычно, бабло и власть е**уться в сласть
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