Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС аннулировать удаление полузащитника «Ростова» Романа Еременко в матче с «Химками».

33-летний финн сможет принять участие в игре против «Спартака», которая запланирована на 31 октября.

«Был удивлен тому, что такое произошло. Я узнал об этом совсем недавно. Нужно просто принять этот факт. Если все хотят, чтобы Еременко сыграл против «Спартака», значит так и будет. Он хороший игрок. Не совсем понимаю отмену карточки. Не проблема, что нет красной карточки, если за такое нарушение не дают желтую.

В будущем будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их. Например, в кубковом матче против ЦСКА Понсе получил желтую, из-за чего не сыграл в полуфинале. Маслову тоже недавно показали желтую», – сказал Тедеско.

Карпин – об отмене красной карточки Еременко: «Сразу сказал, что это фол по неосторожности, никак не тянувший даже на желтую»