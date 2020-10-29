КДК отменил красную карточку Еременко

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко в матче 12-го тура с «Химками».

Кроме того, ростовский клуб был оштрафован на 35 тысяч рублей за массовые нарушениях зрителей санитарного регламента РПЛ.

Ране «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся.