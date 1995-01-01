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    КДК отменил красную карточку Еременко

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко в матче 12-го тура с «Химками».

    Кроме того, ростовский клуб был оштрафован на 35 тысяч рублей за массовые нарушениях зрителей санитарного регламента РПЛ.

    Ране «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся.

    • Южане проиграли три из пяти последних матчей.
    • Команда занимает шестое место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: -784

      Синитсосит 46 минут назад

      стыдно за бзденит, следующая игра со спамом, а это ослабит ростовчан, отменили за удар между ног, отмените ему его кокаин тогда, бездари, игрок от бутс по яйцам может стать импотентом, а питорскому недоклубу пофиг, вмешались,пусть играет дальше, позор, да пусть конечно

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      Рейтинг: +2796

      Гавроша > Синитсосит 10 минут назад

      Тут о ростове тема, ты не заметил мазутный?

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      Рейтинг: +18818

      Боцман59rus 1 час назад

      Ну как же перед Спартаком ослаблять южан, этож не покоритель европы- зенит. Но мясные вас и так обуют, хоть с нариком, хоть без него. Можете дальше ногами махать,главное без травм для сорерников

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      Рейтинг: +1284

      777+ > Боцман59rus 46 минут назад

      Обуют - не обуют это игра покажет... Дело в другом, если бы Казарцев показал Еременко вторую желтую у Карпина и вопросов не было бы - там есть за что показывать. Вторая желтая в матче - пропуск одной игры, а прямая красная минимум две автоматом.....

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      Рейтинг: +18818

      Боцман59rus > 777+ 10 минут назад

      Карпин во флеш зоне сказал что в принципе нарушения не было, так что и по жёлтой он все равно предьявил бы, игры нет, результатов нет,ему нужно на что то перемещать акценты. А красная, в отличие от жёлтой - повод для просмотра, но Казанцев олень, так это очевидно и без претензий Вслеры

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      Рейтинг: +2796

      Гавроша > Боцман59rus 7 минут назад

      Все равно сырдых вонючий соснет у ростова!!!

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      Рейтинг: +18818

      Боцман59rus > Гавроша 3 минуты назад

      .....что-то аналом повеяло, прикройте пожалуйста дверь раздевалки

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      Рейтинг: +9768

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +1006

      Smekaev > alarm 1 час назад

      Какое ты отношение к Спартаку имеешь, чтобы тебе за него было стыдно? За своих стыдись, которые в ЛЧ обсераются постоянно, потому что попадают туда только из за благосклонного судейства в нашем чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +11

      Кит_Убийца > alarm 1 час назад

      Да он дегенерат!
      Ща с у него кошка родит в подвале, он напишет что ему за Спартак стыдно.

      1
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      Рейтинг: +2796

      Гавроша > Smekaev 9 минут назад

      Стыдно может быть и за других, но лучше скажи сам - что ты делаешь в теме ростова, мазутный?

      2
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      Рейтинг: +8618

      BRO_football 1 час назад

      Казарцев только начал судить в РПЛ после прошлого скандала, так он опять жестко накосячил. Да сколько можно его держать? Ничему жизнь не учит!

      3
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      Рейтинг: +2796

      Гавроша > BRO_football 8 минут назад

      Чего у тебя красно-синее, рыло?

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