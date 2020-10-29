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КДК отменил красную карточку Еременко

29 октября 2020, 18:37
15

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко в матче 12-го тура с «Химками».

Кроме того, ростовский клуб был оштрафован на 35 тысяч рублей за массовые нарушениях зрителей санитарного регламента РПЛ.

Ране «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся.

  • Южане проиграли три из пяти последних матчей.
  • Команда занимает шестое место в РПЛ.

Источник: Официальный сайт РФС
Ростов Химки Еременко Роман Казарцев Василий
Комментарии (15)
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BRO_football
1603986505
Казарцев только начал судить в РПЛ после прошлого скандала, так он опять жестко накосячил. Да сколько можно его держать? Ничему жизнь не учит!
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Боцман59rus
1603987831
Ну как же перед Спартаком ослаблять южан, этож не покоритель европы- зенит. Но мясные вас и так обуют, хоть с нариком, хоть без него. Можете дальше ногами махать,главное без травм для сорерников
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Синитсосит
1603989254
стыдно за бзденит, следующая игра со спамом, а это ослабит ростовчан, отменили за удар между ног, отмените ему его кокаин тогда, бездари, игрок от бутс по яйцам может стать импотентом, а питорскому недоклубу пофиг, вмешались,пусть играет дальше, позор, да пусть конечно
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ySS
1603992845
Ещё во время матча писал, что прямая красная Ерёме - перебор, но вторая желтая вполне, а это всё равно удаление. Теперь сброд отменяет карточку. Полная амнистия. В принципе ничего неожиданного, только вот что там с Васей Казарским, недавно амнистированным?
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Hektor 84
1604073995
Боятся что Спартак увеличит отрыв от синита. Тогда уж дюкову достанется от Миллера.
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