КДК отменил красную карточку Еременко

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко в матче 12-го тура с «Химками».
Кроме того, ростовский клуб был оштрафован на 35 тысяч рублей за массовые нарушениях зрителей санитарного регламента РПЛ.
Ране «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Еременко в матче на 70-й минуте встречи. Большинством голосов ЭСК посчитала, что рефери ошибся.
- Южане проиграли три из пяти последних матчей.
- Команда занимает шестое место в РПЛ.
Источник: Официальный сайт РФС