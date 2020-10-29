Карпин – об отмене красной карточки Еременко: «Сразу сказал, что это фол по неосторожности, никак не тянувший даже на желтую»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС аннулировать удаление полузащитника Романа Еременко в матче с «Химками».

33-летний финн сможет принять участие в игре против «Спартака», которая запланирована на 31 октября.

«Конечно, приветствую вердикт КДК, ведь еще сразу после игры с «Химками» сказал, что максимум, что сделал Роман – это фол по неосторожности, никак не тянувший на желтую и, тем более, красную карточку.

Хорошо, что Еременко сможет помочь нам против красно-белых, жалко только, что матч предыдущего тура не довел до конца, а вот этого уже не вернешь», – сказал Карпин.