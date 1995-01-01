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    Тедеско – о жалобе «Краснодара» на судейство в матче со «Спартаком»: «Мы чисты перед всеми и самими собой»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к словам генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который заявил, что москвичи победили в прошлую субботу благодаря судьям.

    «Они могут говорить всe, что думают. Я не обижаюсь. Всегда обидно проигрывать, мы тоже обижаемся, но стремимся искать причину в себе. В том году я тоже жаловался на решения арбитров, и поверьте, это не лучшее поведение с моей стороны.

    Мы отлично провели первый тайм. Да, у них не было нескольких ключевых игроков, им этого не хватало. Также им этого не хватало и в Лиге чемпионов. Мы забили два в первом тайме, могли забить и третий. Мы рады и горды, что одержали победу в такой непростой игре. Первый гол наш обсуждали, с нами тоже возникало много спорных эпизодов, и я этого не забуду – например, против «Сочи».

    Я убежден, что нужно бороться только с тем, с чем сами можем. Сейчас на нас хотели оказать давление отменой карточки Ерeменко. Постоянно хотят раскачать нашу лодку, но мы стараемся обращать эту энергию в положительное русло. «Спартак» должен волновать всех вне зависимости от своего места. Мы чисты перед всеми и самими собой, играем на пределе своих возможностей», – сказал Тедеско.

    Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4527

      KPCCSPB 4 минуты назад

      Ахахах, до этого кукарекал про судью, а как тащить народную помойку начали, так сразу пятак завалил, лицемерка галимая

      0
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      Рейтинг: +769

      zarsm 15 минут назад

      Нытики краснодарские)

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      Рейтинг: +9781

      alarm 20 минут назад

      стыдно! очень стыдно за спартаг!

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      Рейтинг: +9781

      alarm 20 минут назад

      тедеска визжит - остановиться не может! а у самого рыло в пушку!
      позор хрякам и прикормленному ими судейскому корпусу!

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