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  • Тедеско – о жалобе «Краснодара» на судейство в матче со «Спартаком»: «Мы чисты перед всеми и самими собой»

Тедеско – о жалобе «Краснодара» на судейство в матче со «Спартаком»: «Мы чисты перед всеми и самими собой»

30 октября 2020, 15:19
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к словам генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который заявил, что москвичи победили в прошлую субботу благодаря судьям.

«Они могут говорить всe, что думают. Я не обижаюсь. Всегда обидно проигрывать, мы тоже обижаемся, но стремимся искать причину в себе. В том году я тоже жаловался на решения арбитров, и поверьте, это не лучшее поведение с моей стороны.

Мы отлично провели первый тайм. Да, у них не было нескольких ключевых игроков, им этого не хватало. Также им этого не хватало и в Лиге чемпионов. Мы забили два в первом тайме, могли забить и третий. Мы рады и горды, что одержали победу в такой непростой игре. Первый гол наш обсуждали, с нами тоже возникало много спорных эпизодов, и я этого не забуду – например, против «Сочи».

Я убежден, что нужно бороться только с тем, с чем сами можем. Сейчас на нас хотели оказать давление отменой карточки Ерeменко. Постоянно хотят раскачать нашу лодку, но мы стараемся обращать эту энергию в положительное русло. «Спартак» должен волновать всех вне зависимости от своего места. Мы чисты перед всеми и самими собой, играем на пределе своих возможностей», – сказал Тедеско.

Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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zarsm
1604061851
Нытики краснодарские)
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OldenVad
1604064107
Спартак больше всех волнует alarma, инфа сотка ))).
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Синитсосит
1604069210
да оно и так понятно , бзденит и кдк и рфс, это как говорится е*ут друг дружку и деньги в кружку, жалуйся не жалуйся, им реально только ультиматумы помогают, потому что тогда их очко разорвут и проверочки европейские устроят и полетят головушку купленные газпромовские, и отстранят наши славные клубы от европейских кубков и чемпионатов, опять же удар по имиджу, как олимпиадой
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Вальдемар IV
1604086862
ну так федул сказал, сделано все красиво, чисто, не подкопаешься, жаль что дебилов, глорящих за рабов слишком много
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