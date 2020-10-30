Тедеско – о жалобе «Краснодара» на судейство в матче со «Спартаком»: «Мы чисты перед всеми и самими собой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к словам генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который заявил, что москвичи победили в прошлую субботу благодаря судьям.

«Они могут говорить всe, что думают. Я не обижаюсь. Всегда обидно проигрывать, мы тоже обижаемся, но стремимся искать причину в себе. В том году я тоже жаловался на решения арбитров, и поверьте, это не лучшее поведение с моей стороны.

Мы отлично провели первый тайм. Да, у них не было нескольких ключевых игроков, им этого не хватало. Также им этого не хватало и в Лиге чемпионов. Мы забили два в первом тайме, могли забить и третий. Мы рады и горды, что одержали победу в такой непростой игре. Первый гол наш обсуждали, с нами тоже возникало много спорных эпизодов, и я этого не забуду – например, против «Сочи».

Я убежден, что нужно бороться только с тем, с чем сами можем. Сейчас на нас хотели оказать давление отменой карточки Ерeменко. Постоянно хотят раскачать нашу лодку, но мы стараемся обращать эту энергию в положительное русло. «Спартак» должен волновать всех вне зависимости от своего места. Мы чисты перед всеми и самими собой, играем на пределе своих возможностей», – сказал Тедеско.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

Согласно заключению ЭСК РФС, арбитр матча Владислав Безбородов допустил две результативные ошибки.

допустил две результативные ошибки. Ранее сообщалось, что судью отстранили от работы.

Тедеско – об отмене удаления Еременко: «Не совсем понимаю это решение. Был удивлен, что такое произошло»