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    «Чемпионат»: РФС отстранил Безбородова и Левникова по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» и применит к ним санкции

    Владислав Безбородов и Кирилл Левников не получили назначений на 13-й тур РПЛ. Источник «Чемпионата» в РФС объяснил ситуацию.

    «Формально они отработали матч «Краснодар»«Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьезные санкции», – сказали в РФС.

    «Насколько я знаю, Безбородов не будет судить продолжительное время», – дополнил информацию журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • В организации разочарованы работой бригады Безбородова в Краснодаре.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» идет восьмым.

    «Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +870

      Ужас Бората 19 секунд назад

      Ничего не понял.

      0
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      Рейтинг: +2298

      Genz 10 минут назад

      Формально отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было не сценарию Галицкого. Он для РФС зарезал барана ,прислал отличное вино,а вот Федун нам нахамил и обещал о
      Отт.р.а.х.ать в зад если будут судить против Спартака

      -2
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      Рейтинг: +5269

      maior-60 10 минут назад

      Странная формулировка: «Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным".
      Где конкретные примеры необъективности, если они действовали в соответствии с правилами игры?

      2
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      Рейтинг: +1911

      Krasnodar 123 12 минут назад

      А, это те два ушлепка, которые сделали красиво! Гнать в три шеи мерзавцев!

      1
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      Рейтинг: +25

      SanchOo 13 минут назад

      Утка

      0
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      Рейтинг: +2255

      shurik45 13 минут назад

      Получили по шапке ,что и требовалось доказать.

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      Рейтинг: +4266

      NewLife 14 минут назад

      Чемпионат продолжает запускать утки и мутить воду.

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      Рейтинг: +294

      GammiD 15 минут назад

      Галицкий врубил админ ресурс что ли? Сперва вилков нас слил и как с гуся вода и тут такое?...

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