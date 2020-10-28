«Чемпионат»: РФС отстранил Безбородова и Левникова по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» и применит к ним санкции

Владислав Безбородов и Кирилл Левников не получили назначений на 13-й тур РПЛ. Источник «Чемпионата» в РФС объяснил ситуацию.

«Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьезные санкции», – сказали в РФС.

«Насколько я знаю, Безбородов не будет судить продолжительное время», – дополнил информацию журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

В организации разочарованы работой бригады Безбородова в Краснодаре.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

«Краснодар» идет восьмым.

«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»