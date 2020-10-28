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  • «Чемпионат»: РФС отстранил Безбородова и Левникова по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» и применит к ним санкции

«Чемпионат»: РФС отстранил Безбородова и Левникова по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» и применит к ним санкции

28 октября 2020, 16:43
54

Владислав Безбородов и Кирилл Левников не получили назначений на 13-й тур РПЛ. Источник «Чемпионата» в РФС объяснил ситуацию.

«Формально они отработали матч «Краснодар»«Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьезные санкции», – сказали в РФС.

«Насколько я знаю, Безбородов не будет судить продолжительное время», – дополнил информацию журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • В организации разочарованы работой бригады Безбородова в Краснодаре.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • «Краснодар» идет восьмым.

«Краснодар»: «Спартак» добился, чего хотел. Их судят, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Безбородов Владислав Левников Кирилл
Комментарии (54)
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NewLife
1603892854
Чемпионат продолжает запускать утки и мутить воду.
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maior-60
1603893072
Странная формулировка: «Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным". Где конкретные примеры необъективности, если они действовали в соответствии с правилами игры?
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Старикан
1603894275
Следующий шаг - это душить ЦСКА, а то что-то бомжики про них забыли... и так будет с каждым, кто попытается перейти дорогу МюЛЛЕРУ...
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Hektor 84
1603894408
Да как они могли? Пустить Спартак на первое место! Только не пойму какой баклан эту инфу выдумал. Аланазаров или кто из РФС. Всё норм судили хорошо, претензий нет, действовали в соответствии с правилами игры. Но судейство все равно было не объективным. Это как? Там не ген директора зенита Медведев это сочинил, а потом Аланазарову скинул опубликовать?
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Aldo.CSKA
1603896070
Судили по правилам, а надо было судить по понятиям!
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алдан2014
1603896772
Ребята ,это что было? Материться хочется. Болелы Краснодара в большинстве считают что 50 на 50 . А эти в РФС под председательством сами знаете кого,решают по своему.. у меня лично мнение одно,не ФК Краснодар беспокоит РФС,а ФК Зенит,который без помощи рискует остаться...Болелы всех клубов надеюсь поймут
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NewLife
1603896909
Дюков назначен по правилам, но не объективно !
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river31
1603897161
«Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным." Сам-то понял что ляпнул? Все по правилам, но необъективно. Бред.ИМХО.
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ySS
1603900315
Это как всё руководство в стране, по правилам, но субъективно. И Мутко, и Фурсенка, и Дюков, и все остальные возле Ампиратора всея руси. Судьям надо было не засчитывать гол Спартака, а краснодарский засчитать. Вот тогда был бы шоколад
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Kollljan
1603901310
Спартачок компенсирует им финансовые потери. Своих не бросают.
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