Азмуна вызвали в сборную Ирана на ноябрьские матчи. Он лечится от ангины

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил вызов в сборную Ирана на товарищеские игры, запланированные на 12 и 17 ноября.

Таким образом, в национальной команде рассчитывают, что футболист успеет вернуться в строй после заболевания ангиной.

Из-за инфекционной болезни Азмун уже пропустил матчи с «Рубином» (1:2) и дортмундской «Боруссией» (0:2).

По информации Metaratings, иранец имеет шансы восстановиться к следующему поединку Лиги чемпионов против «Лацио», который состоится 4 ноября.