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    Азмуна вызвали в сборную Ирана на ноябрьские матчи. Он лечится от ангины

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил вызов в сборную Ирана на товарищеские игры, запланированные на 12 и 17 ноября.

    Таким образом, в национальной команде рассчитывают, что футболист успеет вернуться в строй после заболевания ангиной.

    Из-за инфекционной болезни Азмун уже пропустил матчи с «Рубином» (1:2) и дортмундской «Боруссией» (0:2).

    По информации Metaratings, иранец имеет шансы восстановиться к следующему поединку Лиги чемпионов против «Лацио», который состоится 4 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8876

      paracetamol 1 час назад

      Пусть едет и не возвращается!

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