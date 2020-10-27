«Зенит»: «У Азмуна ангина, реабилитация Малкома займет не менее двух недель»

так и не успеет сыграть в ЛЧ, для которой его брали...
Пресс-служба «Зенита» сообщила о состоянии здоровья футболистов, которые завтра, 28 октября, не сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Речь идет о Малкоме и Сердаре Азмуне.
«Малком прилетел с командой на дополнительную консультацию, которая подтвердила диагноз медицинского штаба сине-бело-голубых, — игрок получил повреждение боковой связки колена: консервативное лечение и реабилитация будут проходить в «Газпром»-тренировочном центре и займут две-три недели.У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время», – написал «Зенит».
- Азмун провел в сезоне РПЛ 11 матчей, забил шесть голов, сделал результативный пас.
- На счету Малкома десять матчей чемпионата, гол и результативный пас.
- «Зенит» идет в РПЛ третьим.