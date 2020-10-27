Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит»: «У Азмуна ангина, реабилитация Малкома займет не менее двух недель»

«Зенит»: «У Азмуна ангина, реабилитация Малкома займет не менее двух недель»

27 октября 2020, 23:50
12

Пресс-служба «Зенита» сообщила о состоянии здоровья футболистов, которые завтра, 28 октября, не сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Речь идет о Малкоме и Сердаре Азмуне.

«Малком прилетел с командой на дополнительную консультацию, которая подтвердила диагноз медицинского штаба сине-бело-голубых, — игрок получил повреждение боковой связки колена: консервативное лечение и реабилитация будут проходить в «Газпром»-тренировочном центре и займут две-три недели.У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время», – написал «Зенит».

  • Азмун провел в сезоне РПЛ 11 матчей, забил шесть голов, сделал результативный пас.
  • На счету Малкома десять матчей чемпионата, гол и результативный пас.
  • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Азмун Сердар Малком
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1603832363
пофиг
Ответить
alp
1603833877
так и не успеет сыграть в ЛЧ, для которой его брали...
Ответить
paracetamol
1603835366
Двух мазил не будет, ну и что?
Ответить
Hektor 84
1603840479
Сначала когда заголовок читал показалось у азмуна вагина))))
Ответить
Hektor 84
1603840516
Дружба с любой дает о себе знать)))
Ответить
Damir07
1603860281
Этот малколм вообще в футбол играть умеет или вы его как безпризорника взяли чтобы кучу денег платить
Ответить
gesott
1603871724
Пpoгнoзы футбольныx матчей stavka-info.ru
Ответить
raritet
1603877899
Очередная мутная история с бразилой. Лучше бы вообще взяли на всю сумму например 1000 футболистов из молодежки 13-17 лет. Все равно , из этого количества за 3-4 года один-два человека заиграли бы и не хуже чем этот стеклянный мальчик.
Ответить
Smoking_dog
1604486290
Чё то Ангина в РПЛ бушует
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
3
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
7
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
3
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
9
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+