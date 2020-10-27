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    «Зенит»: «У Азмуна ангина, реабилитация Малкома займет не менее двух недель»

    Пресс-служба «Зенита» сообщила о состоянии здоровья футболистов, которые завтра, 28 октября, не сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Речь идет о Малкоме и Сердаре Азмуне.

    «Малком прилетел с командой на дополнительную консультацию, которая подтвердила диагноз медицинского штаба сине-бело-голубых, — игрок получил повреждение боковой связки колена: консервативное лечение и реабилитация будут проходить в «Газпром»-тренировочном центре и займут две-три недели.У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время», – написал «Зенит».

    • Азмун провел в сезоне РПЛ 11 матчей, забил шесть голов, сделал результативный пас.
    • На счету Малкома десять матчей чемпионата, гол и результативный пас.
    • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    27.10.2020 23:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6847

      alp 2 минуты назад

      так и не успеет сыграть в ЛЧ, для которой его брали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11731

      Garrincha58 27 минут назад

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