Уткин: «Не понимаю тех, кто называет выступление российских команд в ЛЧ провалом»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что результаты клубов РПЛ в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов закономерны.

«Зенит» проиграл оба матча.

На счету «Локомотива» и «Краснодара» по одной ничьей и поражению.

«Не понимаю тех, кто называет давешнее выступление наших команд в ЛЧ провалом. Ну, болельщики пусть, а коллег не понимаю.

Провал – это когда пощечина вместо успеха, когда 0:3 вместо трудовой победы. А когда все происходит примерно так, как и должно было – это может быть грустно, но, ребята, это никак не провал.

Кто раскатывал губищи – сам и виноват, что на них оттоптались. Что-то шуток Александра Медведева не было, кстати», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин: «Не перехваливать Сафонова? Не ругать? Беречь? Может, ему еще сильно не бить?»