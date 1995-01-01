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    Уткин: «Не понимаю тех, кто называет выступление российских команд в ЛЧ провалом»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что результаты клубов РПЛ в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов закономерны.

    «Не понимаю тех, кто называет давешнее выступление наших команд в ЛЧ провалом. Ну, болельщики пусть, а коллег не понимаю.

    Провал – это когда пощечина вместо успеха, когда 0:3 вместо трудовой победы. А когда все происходит примерно так, как и должно было – это может быть грустно, но, ребята, это никак не провал.

    Кто раскатывал губищи – сам и виноват, что на них оттоптались. Что-то шуток Александра Медведева не было, кстати», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Уткин: «Не перехваливать Сафонова? Не ругать? Беречь? Может, ему еще сильно не бить?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1279

      koli4ka 1 минуту назад

      а возразить то и неча...остается лишь глотать её, правдушку...молча.

      0
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      Рейтинг: +1281

      Tsigan 8 минут назад

      В следующем году будет все то же самое,а именно малкома в аккурат поразит тайная страшная болезнь, Спартак не пройдёт квалификацию а Краснодар опять будет подавать надежды. И так до бесконечности.

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      Рейтинг: +2792

      erma 21 минуту назад

      К вышесказанному хочу добавить, что нет, это не уровень нашего футбола, а уровень наших мозгов. Почему-то у скромного Брюгге есть уровень, а у нескромного Зенита нет. Почему наш сосед - Шахтер - играющий в скромной украинской лиге имеет уровень, а Зенит и Локо нет? У нас что, гены другие? Просто у нас Гены в руководстве клубов другие.

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      Рейтинг: +8590

      JTherry 26 минут назад

      "Что-то шуток Александра Медведева не было, кстати"
      ...с ним Миллер сейчас шуткует тет-а-тет)

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      Рейтинг: +2792

      erma 28 минут назад

      Конечно, Вася прав. Я еще в августе писал, что в ЛЧ из наших синих сделают баклажановых. И дело не в счете. Локо показал хоть какую-то игру, а этот наш синий гламур стал просто бараном на заклании. Как можно чего-то добиться если в футболе если не играть в футбол? Весь матч стоять возле своей штрафной и меланхолично наблюдать как тебя режут.

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      Рейтинг: +1021

      elessar arnor > erma 25 минут назад

      это зенька, ваш настоящий уровень был виден вчера, мне понравилось

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      Рейтинг: +8590

      JTherry > erma 21 минуту назад

      Вася перефразировал "академика" футбола - "ваши ожидания, ваши проблемы"...

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      Рейтинг: +1284

      777+ 29 минут назад

      В точку Вася!!! Это всего лишь - наш уровень!!!

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      Рейтинг: +1657

      Иван Петров 1986 33 минуты назад

      Да на 100% прав Вася. И нужно опять летом в футбол играть, а зимой на санках кататься.

      0
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      Рейтинг: -912

      Аденн 44 минуты назад

      ну, так то Василий опять прав.

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      Рейтинг: +1021

      elessar arnor > Аденн 26 минут назад

      а когда Вася ошибался?

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