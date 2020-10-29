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  • Уткин: «Не понимаю тех, кто называет выступление российских команд в ЛЧ провалом»

Уткин: «Не понимаю тех, кто называет выступление российских команд в ЛЧ провалом»

29 октября 2020, 19:19
21

Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что результаты клубов РПЛ в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов закономерны.

«Не понимаю тех, кто называет давешнее выступление наших команд в ЛЧ провалом. Ну, болельщики пусть, а коллег не понимаю.

Провал – это когда пощечина вместо успеха, когда 0:3 вместо трудовой победы. А когда все происходит примерно так, как и должно было – это может быть грустно, но, ребята, это никак не провал.

Кто раскатывал губищи – сам и виноват, что на них оттоптались. Что-то шуток Александра Медведева не было, кстати», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин: «Не перехваливать Сафонова? Не ругать? Беречь? Может, ему еще сильно не бить?»

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Уткин Василий
Комментарии (21)
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Иван Петров 1986
1603990000
Да на 100% прав Вася. И нужно опять летом в футбол играть, а зимой на санках кататься.
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777+
1603990240
В точку Вася!!! Это всего лишь - наш уровень!!!
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erma
1603990327
Конечно, Вася прав. Я еще в августе писал, что в ЛЧ из наших синих сделают баклажановых. И дело не в счете. Локо показал хоть какую-то игру, а этот наш синий гламур стал просто бараном на заклании. Как можно чего-то добиться если в футболе если не играть в футбол? Весь матч стоять возле своей штрафной и меланхолично наблюдать как тебя режут.
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JTherry
1603990429
"Что-то шуток Александра Медведева не было, кстати" ...с ним Миллер сейчас шуткует тет-а-тет)
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erma
1603990748
К вышесказанному хочу добавить, что нет, это не уровень нашего футбола, а уровень наших мозгов. Почему-то у скромного Брюгге есть уровень, а у нескромного Зенита нет. Почему наш сосед - Шахтер - играющий в скромной украинской лиге имеет уровень, а Зенит и Локо нет? У нас что, гены другие? Просто у нас Гены в руководстве клубов другие.
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Tsigan
1603991500
В следующем году будет все то же самое,а именно малкома в аккурат поразит тайная страшная болезнь, Спартак не пройдёт квалификацию а Краснодар опять будет подавать надежды. И так до бесконечности.
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koli4ka
1603991924
а возразить то и неча...остается лишь глотать её, правдушку...молча.
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kazak161
1603994087
Провал в том что дети которые хотят играть в футбол не могут заниматься в секциях из за нищеты родителей, а дети обеспеченных людей идут в футбол совершенно бестолковые!
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nemolod
1603994591
Да,это не провал,а ЗАВАЛ,причем полный! Поясняю-клубы,понакупили легионеров за неслабые деньги (об их неслабой зарплате не упоминаю),руководство этих клубов заявляло,что этих игроков берут под еврокубки для усиления,а результат какой? Вот и получается как в старой рекламе про порошок-зачем переплачивать,для подобных результатов можно вообще забугорных не брать,лучше пусть молодежь из дубля проиграют даже с крупным счетом,но зато через год это будут опытные ребята,заряженные на борьбу и на победу,чем каждый год тратить кучу денег на сбитых летчиков и бывших звезд!
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Бриг
1604001455
Правильно сказал классик: ваши мечты - это ваши проблемы. Но русские почему-то уверены с прошлого века, что их проблемы должны решать другие.
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