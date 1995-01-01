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    Уткин: «Не перехваливать Сафонова? Не ругать? Беречь? Может, ему еще сильно не бить?»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался об ошибке вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

    «Раскомандовались. Не перехваливайте Сафонова! Не ругайте слишком сильно! Он еще молодой! Его надо беречь! Стройными рядами, ребята, идите в жопу. Может, ему еще сильно не бить, или играть через матч?

    Ничто так не воспитывает, как реальность. Чем моложе парень, тем дольше ему находиться в центре внимания. Пусть привыкает. Это еще таблоиды не подключились; впрочем, какие таблоиды могут заинтересовать события в Краснодаре? Федя [Смолов] же давно в «Локомотив» уехал», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Сафонов – об ошибке при первом голе «Челси»: «Если бы не она, сопернику было бы сложнее навязать игру»

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    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3362

      TOMSON 50 минут назад

      Я думаю вчера все поняли почему парень не в сборной. Точнее не вчера, а сегодня утром. Совершил бы он похожее например с Турками на него бы столько полетело и потекло от наших диванных....
      Спасибо Черчесову, что поберёг парня. Пусть в начале за Краснодар научится дерьмо оттирать, а потом уже в сборную, где ему страна за все хорошее выше головы этого дерьма нальёт. Что уж говорить. Даже Яшину налили, чего уж о пацане говорить.

      1
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      Рейтинг: +12812

      derrik2000 1 час назад

      Согласен с Васей по этому вопросу.
      Паренёк снизил к себе требования.
      Пусть извлекает урок из вчерашнего УЖАСНОГО для него матча.
      Если захочет, конечно.

      1
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      Рейтинг: +888

      кто там 1 час назад

      Все верно) а то там его батя уже гордо рассуждает и отклоняет интересы из Англии)

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