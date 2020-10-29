Уткин: «Не перехваливать Сафонова? Не ругать? Беречь? Может, ему еще сильно не бить?»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался об ошибке вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

«Раскомандовались. Не перехваливайте Сафонова! Не ругайте слишком сильно! Он еще молодой! Его надо беречь! Стройными рядами, ребята, идите в жопу. Может, ему еще сильно не бить, или играть через матч?

Ничто так не воспитывает, как реальность. Чем моложе парень, тем дольше ему находиться в центре внимания. Пусть привыкает. Это еще таблоиды не подключились; впрочем, какие таблоиды могут заинтересовать события в Краснодаре? Федя [Смолов] же давно в «Локомотив» уехал», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Мусаев: «От ошибок никто не застрахован. Сафонов будет только прогрессировать»

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