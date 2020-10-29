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  • Ерохин: «В матчах с такими командами все решает одна ошибка. Мы ее допустили»

Ерохин: «В матчах с такими командами все решает одна ошибка. Мы ее допустили»

29 октября 2020, 02:01
4

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

«Результат неудовлетворительный. В матчах с такими командами все решает одна ошибка, и мы ее допустили. Не нашли свои шансы впереди, мало цеплялись за мяч. Из-за этого маленькое количество моментов.

Конечно, усложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Назад пути нет, будем цепляться.

Сегодня больше, чем обычно, приходилось обороняться, перестраиваться. В РПЛ играем немного по-другому», – сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
  • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
  • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.

Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Ерохин Александр
Комментарии (4)
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erma
1603934224
Вот дебилоид. Атаковала только Боруссия. Даже по теории верятности они должны были рано или поздно забить. Да, мы ожидали поражения Зенита. Но это - не поражение. Их просто зарезали как баранов.
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Дядя Серёжа
1603942681
А в футбол играть не пробовали?
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vladimir-7
1603954837
Огромная ошибка Зенита, это Газпром, который вас приучил к проплачиваемому им чемпионству в РПЛ, но это не прокатывает в европейских играх, там нет РФС и нет российских судей.
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NewLife
1603962133
Главная ваша ошибка - это то, что согласились играть в ЛЧ, будучи дутыми чемпионами, а там играют настоящие чемпионы.
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