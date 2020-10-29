Ерохин: «В матчах с такими командами все решает одна ошибка. Мы ее допустили»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

«Результат неудовлетворительный. В матчах с такими командами все решает одна ошибка, и мы ее допустили. Не нашли свои шансы впереди, мало цеплялись за мяч. Из-за этого маленькое количество моментов.

Конечно, усложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Назад пути нет, будем цепляться.

Сегодня больше, чем обычно, приходилось обороняться, перестраиваться. В РПЛ играем немного по-другому», – сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.

«Зенит» занимает последнее место в группе F.

В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.

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