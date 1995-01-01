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    Ерохин: «В матчах с такими командами все решает одна ошибка. Мы ее допустили»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

    «Результат неудовлетворительный. В матчах с такими командами все решает одна ошибка, и мы ее допустили. Не нашли свои шансы впереди, мало цеплялись за мяч. Из-за этого маленькое количество моментов.

    Конечно, усложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Назад пути нет, будем цепляться.

    Сегодня больше, чем обычно, приходилось обороняться, перестраиваться. В РПЛ играем немного по-другому», – сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
    • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
    • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.

    Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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