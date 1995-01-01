Лига чемпионов. «Севилья» обыграла «Ренн», «Лацио» сыграл вничью с «Брюгге»

Эх Динамо слили 2й тайм...
«Севилья» обыграла «Ренн» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче забил форвард «Севильи» Люк Де Йонг.
«Севилья» и «Ренн» – соперники «Краснодара» по группе Е.
Соперники «Зенита» по квартету F «Брюгге» и «Лацио» сыграли вничью. Бельгийский клуб вышел на первое место в группе.
Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур
Севилья (Испания) – Ренн (Франция) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Де Йонг
Группа G. 2-й тур
Ференцварош (Венгрия) – Динамо К (Украина) – 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Цыганков (с пенальти), 28; 0:2 – Пена; 1:2 – Нгуен, 59; 2:2 – Боли, 90.
Группа F. 2-й тур
Брюгге (Бельгия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Корреа, 14; 1:1 – Ванакен, 42.