Лига чемпионов. «Севилья» обыграла «Ренн», «Лацио» сыграл вничью с «Брюгге»

«Севилья» обыграла «Ренн» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче забил форвард «Севильи» Люк Де Йонг.

«Севилья» и «Ренн» – соперники «Краснодара» по группе Е.

Соперники «Зенита» по квартету F «Брюгге» и «Лацио» сыграли вничью. Бельгийский клуб вышел на первое место в группе.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

Севилья (Испания) – Ренн (Франция) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Де Йонг

Группа G. 2-й тур

Ференцварош (Венгрия) – Динамо К (Украина) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Цыганков (с пенальти), 28; 0:2 – Пена; 1:2 – Нгуен, 59; 2:2 – Боли, 90.

Группа F. 2-й тур

Брюгге (Бельгия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Корреа, 14; 1:1 – Ванакен, 42.

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