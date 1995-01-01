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    Лига чемпионов. «Севилья» обыграла «Ренн», «Лацио» сыграл вничью с «Брюгге»

    «Севилья» обыграла «Ренн» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Единственный гол в матче забил форвард «Севильи» Люк Де Йонг.

    «Севилья» и «Ренн» – соперники «Краснодара» по группе Е.

    Соперники «Зенита» по квартету F «Брюгге» и «Лацио» сыграли вничью. Бельгийский клуб вышел на первое место в группе.

    Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

    Севилья (Испания) – Ренн (Франция) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Де Йонг

    Группа G. 2-й тур

    Ференцварош (Венгрия) – Динамо К (Украина) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Цыганков (с пенальти), 28; 0:2 – Пена; 1:2 – Нгуен, 59; 2:2 – Боли, 90.

    Группа F. 2-й тур

    Брюгге (Бельгия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Корреа, 14; 1:1 – Ванакен, 42.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -356

      kadim 22 минуты назад

      Эх Динамо слили 2й тайм...

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