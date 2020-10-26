Капелло: «Думаю, Покеттино вряд ли пойдет в «Зенит». Он не нуждается в деньгах»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что Маурисио Покеттино может возглавить «Зенит».

«Покеттино — это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или РПЛ, нужно делать очень много. Реально ли это? Думаю, вряд ли. Покеттино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что «Тоттенхэм» выступал очень хорошо при нем», — сказал Капелло.