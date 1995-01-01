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    Капелло: «Думаю, Покеттино вряд ли пойдет в «Зенит». Он не нуждается в деньгах»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что Маурисио Покеттино может возглавить «Зенит».

    «Покеттино — это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или РПЛ, нужно делать очень много. Реально ли это? Думаю, вряд ли. Покеттино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что «Тоттенхэм» выступал очень хорошо при нем», — сказал Капелло.

    • «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» ведет консультации с Покеттино и готов предложить аргентинцу 6,5 миллионов в год плюс бонусы.
    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +463

      Радио1000шумеров 8 минут назад

      Если Покеттино откажет, придется Зениту приглашать Гвардиолу...

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