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    «Чемпионат»: «Зенит» готов предложить Покеттино 6,5 миллионов в год плюс бонусы

    «Зенит» связался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и ведет с ним переговоры о возможности его назначения в питерский клуб, сообщает «Чемпионат».

    «Питерский клуб готов предложить аргентинскому тренеру зарплату 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом в «Зените», в случае отставки Сергея Семака, не будут рассматривать кандидатуру российского тренера», — сказал собеседник издания.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
    • Семак является главным тренером петербургского клуба с 2018 года.
    • Сообщалось, что руководство мадридского «Реала» связывалось с Покеттино незадолго до матча седьмого тура Примеры против «Барселоны» (3:1). Мадридцы рассматривают тренера как возможную замену Зинедину Зидану.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2768

      rash1959 3 минуты назад

      Ведь ещё вчера физрук семак устраивал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3343

      TOMSON 31 минуту назад

      Утятина. У Зенита нет таких денег и амбиций, а у Покетинно нет желание ехать в Россию за любые деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1987

      FENIX-SL 38 минут назад

      584561250 рублей по нынешнему курсу
      и это без бонусов
      аааааааааааааааааааа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1039

      yarik1_78 40 минут назад

      С таким составом ясно что Покеттино работать не будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1987

      FENIX-SL 41 минуту назад

      6,5 лямов
      ааааааааааааааааааааааааа
      и как можно нормально относиться к такому клубу
      вместо того чтобы заниматься развитием нормальным молодых ребят
      просто вбухивают ярды денег

      2
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      ...
      Рейтинг: +185

      аларм дубль2 > FENIX-SL 38 минут назад

      вот именно!а что теряются?с такого бобла купили бы роналду левандовски салаха!и был бы у парацетамольных и гаврошей праздник!

      1
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      Рейтинг: +8839

      paracetamol 42 минуты назад

      Надо брать. Семак - последний лох, не может играть на 2-х направлениях. Тупой слишком!

      0
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      Рейтинг: +5352

      серега кашин 43 минуты назад

      реал или зенит- конечно он сейчас с питером даже разговаривать не станет пока есть хоть мизерный шанс стать тренером реала

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6520

      Сильвербой 47 минут назад

      А играть кто будет у него??? Круговой, Дзюба, Ракицкий???? Какой тогда смысл платить такую зарплату, если играть останутся те же жопашники!!!

      3
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      Рейтинг: +8839

      paracetamol > Сильвербой 41 минуту назад

      У Семак и Месси играть не будет. А тех, что ты назвал, он использовать не умеет!

      0
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      Рейтинг: +1987

      FENIX-SL > paracetamol 41 минуту назад

      месси уже не играет

      1
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      Рейтинг: +185

      аларм дубль2 > FENIX-SL 36 минут назад

      если тренером поставить парацетамола аларма и таких ....зенит и в европе был бы номер один!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8839

      paracetamol > аларм дубль2 33 минуты назад

      Смотря сколько бы предложили. Лямов за 5 еуропейских я бы согласился.

      0
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      Рейтинг: +185

      аларм дубль2 > paracetamol 25 минут назад

      послушай парень!ты уж не обижайся что я так с тобой строго!ты вроде нормальный!но иногда такую чушь гонишь!и вопрос возникает а вы с алармоборатами гаврошами и князьями не родственники будете?такое отчебучивать просто иногда такое ощущение,что вас выпустили с мест для уо!

      0
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      Рейтинг: +42699

      portero 47 минут назад

      Его и в АПЛ хотят , когда там у него договор закончится, уже немного осталось.
      Нах ему наша РПЛ .....

      2
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      Рейтинг: +5076

      Рубинище 49 минут назад

      да утка. как только в каком то клубе кресло гт закачалось, сразу подобные статейки. в зависимости от клуба и тренера пихают. естественно Зениту начали Покеттино сватать, не Евсеева же Аленичевым

      2
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