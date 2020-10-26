«Чемпионат»: «Зенит» готов предложить Покеттино 6,5 миллионов в год плюс бонусы

«Зенит» связался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и ведет с ним переговоры о возможности его назначения в питерский клуб, сообщает «Чемпионат».
«Питерский клуб готов предложить аргентинскому тренеру зарплату 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом в «Зените», в случае отставки Сергея Семака, не будут рассматривать кандидатуру российского тренера», — сказал собеседник издания.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
- Семак является главным тренером петербургского клуба с 2018 года.
- Сообщалось, что руководство мадридского «Реала» связывалось с Покеттино незадолго до матча седьмого тура Примеры против «Барселоны» (3:1). Мадридцы рассматривают тренера как возможную замену Зинедину Зидану.
Источник: «Чемпионат»