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  • «Чемпионат»: «Зенит» готов предложить Покеттино 6,5 миллионов в год плюс бонусы

«Чемпионат»: «Зенит» готов предложить Покеттино 6,5 миллионов в год плюс бонусы

26 октября 2020, 16:56
28

«Зенит» связался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и ведет с ним переговоры о возможности его назначения в питерский клуб, сообщает «Чемпионат».

«Питерский клуб готов предложить аргентинскому тренеру зарплату 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом в «Зените», в случае отставки Сергея Семака, не будут рассматривать кандидатуру российского тренера», — сказал собеседник издания.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
  • Семак является главным тренером петербургского клуба с 2018 года.
  • Сообщалось, что руководство мадридского «Реала» связывалось с Покеттино незадолго до матча седьмого тура Примеры против «Барселоны» (3:1). Мадридцы рассматривают тренера как возможную замену Зинедину Зидану.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Почеттино Маурисио Семак Сергей
Комментарии (28)
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DeStar
1603721556
сразу вспомнил Виллаша боаша)
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derrik2000
1603721693
Так сразу нужно и "накладные расходы" озвучивать: миллионов 200 евро на покупку необходимых для аргентинца игроков, да их зарплаты, да бонусы им же... Выйдет - ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё... ))) Лучше тогда уж Бьелсу пригласить: он этим уже имеющимся игрочилкам устроит "лагерь труда и отдыха". )))))) Правда, Бьелса, как пишут, человек своеобразный: деньгами его не заманишь (уже много своих заработал и ему хватает), а, вот, показать нетривиальную концепцию развития клуба, которая ему понравится, тогда - да, пойдёт работать с удовольствием.
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Вомбат
1603722136
Фигня это. На самом деле Зенит ведет переговоры с Зиданом и Месси. Одному дает сто лимонофф, другому двести. А если серьезно, совсем Чемпионат с катушек слетел. То голимый бред про Тедеско приписывает тренеру Динамо, то про Зенит пули сливает. Наверняка этих журналистов очент веселит то, как серьезно их утки комментрируют на всяких там Бомбардирах.
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Рубинище
1603722995
да утка. как только в каком то клубе кресло гт закачалось, сразу подобные статейки. в зависимости от клуба и тренера пихают. естественно Зениту начали Покеттино сватать, не Евсеева же Аленичевым
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portero
1603723073
Его и в АПЛ хотят , когда там у него договор закончится, уже немного осталось. Нах ему наша РПЛ .....
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Сильвербой
1603723096
А играть кто будет у него??? Круговой, Дзюба, Ракицкий???? Какой тогда смысл платить такую зарплату, если играть останутся те же жопашники!!!
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серега кашин
1603723318
реал или зенит- конечно он сейчас с питером даже разговаривать не станет пока есть хоть мизерный шанс стать тренером реала
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yarik1_78
1603723505
С таким составом ясно что Покеттино работать не будет.
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dinar7777dinar
1603731848
покеттино топ ! нах ему эта ссаная помойка ! сразу его репутация в ноль уйдет и там будут приглашения потом только разве китай или арабские страны ! не пойдет он в это гавно. на понижение нах ему !
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Mister_Tomsk
1603781968
Единственный тренер который нужен зениту это Григорян))) ахаххахахах
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