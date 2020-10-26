Голландец Куйперс обслужит матч «Боруссия» – «Зенит», «Краснодар» и «Челси» рассудит турок Палабыйык

УЕФА назначил арбитров на матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с участием «Зенита» и «Краснодара».

На игре петербуржцев с дортмундской «Боруссией» будет работать голландец Бьорн Куйперс. Ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гезюбююк. Видеопомощники арбитра – Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Встречу между краснодарцами и «Челси» обслужит турок Али Палабыйык. Ассистенты – Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери – Арда Кардешлер. Видеопомощники арбитра – Массимилиано Иррати и Мете Калкаван.