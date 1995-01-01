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    Голландец Куйперс обслужит матч «Боруссия» – «Зенит», «Краснодар» и «Челси» рассудит турок Палабыйык

    УЕФА назначил арбитров на матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с участием «Зенита» и «Краснодара».

    На игре петербуржцев с дортмундской «Боруссией» будет работать голландец Бьорн Куйперс. Ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гезюбююк. Видеопомощники арбитра – Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

    Встречу между краснодарцами и «Челси» обслужит турок Али Палабыйык. Ассистенты – Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери – Арда Кардешлер. Видеопомощники арбитра – Массимилиано Иррати и Мете Калкаван.

    • Оба матча состоятся в среду, 28 октября.
    • «Краснодар» и «Челси» начнут поединок в 20:55 мск, а «Боруссия» и «Зенит» – в 23:00 мск.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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