Голландец Куйперс обслужит матч «Боруссия» – «Зенит», «Краснодар» и «Челси» рассудит турок Палабыйык

УЕФА назначил арбитров на матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с участием «Зенита» и «Краснодара».
На игре петербуржцев с дортмундской «Боруссией» будет работать голландец Бьорн Куйперс. Ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гезюбююк. Видеопомощники арбитра – Пол ван Букел и Деннис Хиглер.
Встречу между краснодарцами и «Челси» обслужит турок Али Палабыйык. Ассистенты – Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери – Арда Кардешлер. Видеопомощники арбитра – Массимилиано Иррати и Мете Калкаван.
- Оба матча состоятся в среду, 28 октября.
- «Краснодар» и «Челси» начнут поединок в 20:55 мск, а «Боруссия» и «Зенит» – в 23:00 мск.
Источник: Официальный сайт УЕФА