Тарасов: «Нурмагомедов всем доказал, что великий. Просто красавец»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов смотрел бой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Уроженец Дагестана победил удушающим приемом.

«Поздравляю Хабиба! Он просто красавец, и его речь после боя очень трогательная. Я как никто знаю как тяжело потерять отца. Всем доказал, что великий», – сказал Тарасов.