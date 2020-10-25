Тарасов: «Нурмагомедов всем доказал, что великий. Просто красавец»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов смотрел бой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Уроженец Дагестана победил удушающим приемом.
«Поздравляю Хабиба! Он просто красавец, и его речь после боя очень трогательная. Я как никто знаю как тяжело потерять отца. Всем доказал, что великий», – сказал Тарасов.
- Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры (статистика боев – 29:0).
- В текущем году умер отец Нурмагомедова Абдулманап.
- «Рубин» в РПЛ идет девятым.
Источник: «Чемпионат»