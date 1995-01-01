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    Тарасов: «Нурмагомедов всем доказал, что великий. Просто красавец»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов смотрел бой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Уроженец Дагестана победил удушающим приемом.

    «Поздравляю Хабиба! Он просто красавец, и его речь после боя очень трогательная. Я как никто знаю как тяжело потерять отца. Всем доказал, что великий», – сказал Тарасов.

    • Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры (статистика боев – 29:0).
    • В текущем году умер отец Нурмагомедова Абдулманап.
    • «Рубин» в РПЛ идет девятым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1249

      anjaneri 5 минут назад

      фотболисты, - равняйтесь на Хабиба !!! Это даст толк!

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      Рейтинг: +3859

      afw13 14 минут назад

      Хабиб Чемпион!

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