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    Шварц: «Бувач будет принимать участие в тренировках «Динамо»

    Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал свои отношения со спортивным директором клуба Желько Бувачем.

    «Бувача знаю давно. Ещe когда он был помощником Клоппа, я тогда ещe был игроком. Последние недели Желько активно вовлечeн в тренировочный процесс. Он будет принимать участие в тренировках команды.

    У нас очень доверительные отношения. После начала переговоров я стал более вовлечeн в тему российского футбола. Здесь играют серьeзные игроки», – сказал Шварц.

    • Бувач входил в тренерский штаб Клоппа с 2001 по 2018 год.
    • «Динамо» назначило боснийца на пост спортивного директора 1 февраля.
    • Шварц заключил с московским клубом контракт до конца сезона-2021/22.

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    Источник: «Чемпионат»

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