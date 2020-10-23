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Шварц – о Тедеско: «Слышал, что лучше с ним не общаться»

23 октября 2020, 17:33
16

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско.

«Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге.

С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чeтко понимаю, что дерби со «Спартаком» – это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будет двигаться шаг за шагом», – сказал Шварц.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Тедеско Доменико Шварц Сандро
Комментарии (16)
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n1hat
1603464181
Лучше не общаться? чё за х.йню сморозил?
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filosof sparty
1603464339
Бомбардир пробивает дно? Откуда взята фраза? В новости её нет
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NewLife
1603466560
"Слышал" от Аларма, "что лучше с ним не общаться."
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derrik2000
1603467170
Пусть сами разбираются, общаться им между собой или нет. А так-то Тедеско - да, парничок горячий: эвона как рядом со скамейкой во время матча подпрыгивает, а в прыжке может и звездануть! ))) В последнее время, правда, поспокойнее стал. Может, Газизов или, там, Федун провели с ним беседу, что, дескать, негоже так подскакивать? D
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paracetamol
1603468504
Ну да, он прав, слишком сильно свинарником пахнет! Кто имел с ним дело, знает.
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serhio80
1603470932
Ну так не общайся, тебя заставляют что-ли? Шлюбу с азмуном в гости пригласи, по общаетесь)
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алдан2014
1603471111
Обращаюсь ко всем адекватным болелам: тема выступление главного Динамо,далее вылазят разные уе...,и засираюют ветку. А хотелось с динамовцами обсудить изменения в их клубе. А эти застали весь портал. Слов нет,модераторы,ау
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Вомбат
1603472962
Не удивлюсь, если это потом окажется неправильный перевод или вообще выдумка Чемпионата. Сайт мерзопакостный.
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nik55
1603478448
«Слышал, что лучше с ним не общаться» неужели трудно понять что это просто шутка
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black and yellow
1603504541
это не верный перевод с немецкого
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