Шварц – о Тедеско: «Слышал, что лучше с ним не общаться»

Ну да, он прав, слишком сильно свинарником пахнет! Кто имел с ним дело, знает.
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско.
«Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге.
С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чeтко понимаю, что дерби со «Спартаком» – это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будет двигаться шаг за шагом», – сказал Шварц.
- «Динамо» назначило Шварца 14 октября.
- Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.
- В четверг немец прилетел в Москву, а сегодня дал первое интервью в России.