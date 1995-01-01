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    Шварц – о Тедеско: «Слышал, что лучше с ним не общаться»

    Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге.

    С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чeтко понимаю, что дерби со «Спартаком» – это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будет двигаться шаг за шагом», – сказал Шварц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8816

      paracetamol 38 минут назад

      Ну да, он прав, слишком сильно свинарником пахнет! Кто имел с ним дело, знает.

      0
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      Рейтинг: +74

      аларм дубль2 > paracetamol 18 минут назад

      от вас таких прям прет свинарником бомжарским!потому что свиньи это вы во всех отношениях и комментах!

      0
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      Рейтинг: +12517

      derrik2000 1 час назад

      Пусть сами разбираются, общаться им между собой или нет.
      А так-то Тедеско - да, парничок горячий: эвона как рядом со скамейкой во время матча подпрыгивает, а в прыжке может и звездануть! )))
      В последнее время, правда, поспокойнее стал.
      Может, Газизов или, там, Федун провели с ним беседу, что, дескать, негоже так подскакивать? D

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4103

      NewLife 1 час назад

      "Слышал" от Аларма, "что лучше с ним не общаться."

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4386

      filosof sparty 1 час назад

      Бомбардир пробивает дно? Откуда взята фраза? В новости её нет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      динамо москов > filosof sparty 1 час назад

      так источник указан где была взята новость

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      n1hat 1 час назад

      Лучше не общаться? чё за х.йню сморозил?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18635

      DOCTOR PENALTY > n1hat 1 час назад

      это переводчик, поди, сморозил

      2
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