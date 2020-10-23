Шварц – о Тедеско: «Слышал, что лучше с ним не общаться»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско.

«Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге.

С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чeтко понимаю, что дерби со «Спартаком» – это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будет двигаться шаг за шагом», – сказал Шварц.