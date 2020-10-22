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    Новый тренер «Динамо» Шварц прилетел в Москву

    Московское «Динамо» сообщило о прибытии в российскую столицу нового главного тренера команды Сандро Шварца и его ассистента Волкана Булута.

    Клуб опубликовал в твиттере видеоролик, на котором немецких специалистов встречают в аэропорту.

    • «Динамо» назначило Шварца 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.
    • Помимо Булута экс-тренеру «Майнца» будет помогать Андрей Воронин.

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    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8629

      alex1951 1 час назад

      Дранг нах Остен!
      Немцы идут!
      Динамо крутить!

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