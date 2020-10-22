Новый тренер «Динамо» Шварц прилетел в Москву

Дранг нах Остен!
Немцы идут!
Динамо крутить!
Московское «Динамо» сообщило о прибытии в российскую столицу нового главного тренера команды Сандро Шварца и его ассистента Волкана Булута.
Клуб опубликовал в твиттере видеоролик, на котором немецких специалистов встречают в аэропорту.
- «Динамо» назначило Шварца 14 октября.
- Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.
- Помимо Булута экс-тренеру «Майнца» будет помогать Андрей Воронин.
Сандро Шварц и Волкан Булут в Москве! pic.twitter.com/WC2YAnHqNf— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2020