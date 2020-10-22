Новый тренер «Динамо» Шварц прилетел в Москву

Московское «Динамо» сообщило о прибытии в российскую столицу нового главного тренера команды Сандро Шварца и его ассистента Волкана Булута.

Клуб опубликовал в твиттере видеоролик, на котором немецких специалистов встречают в аэропорту.

«Динамо» назначило Шварца 14 октября.

Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.

Помимо Булута экс-тренеру «Майнца» будет помогать Андрей Воронин.