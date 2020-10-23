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    Шварц: «Счастлив оказаться в Москве и начать работу в «Динамо»

    Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал первое интервью из России. Немецкий специалист прилетел в Москву вчера, 22 октября.

    «Я счастлив оказаться в Москве, на тренировочной базе. Я очень рад. Все хорошо, люди здесь всегда готовы помочь. Первое впечатление от базы – великолепное, картины с легендами клуба, комнаты и территория базы впечатлили. Я рад начать работу в «Динамо», у нас впереди первый матч, мы наконец-то можем начать делать свою работу.

    Первую тренировку мы начнем с просмотра видео, потом пройдет первая тренировка, на которой мы разберем план действий на матч против «Сочи». Это главное, что предстоит сделать», – сказал Шварц.

    • «Динамо» назначило Шварца 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.
    • Помощником Шварца будет Андрей Воронин.

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    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6631

      FanatSerj 1 час назад

      Удачи, даже большой удачи )))

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      Рейтинг: +22

      Мортус 1 час назад

      Ну, теперь заживём. По новому распаряДку. В смысл арДунгу.

      0
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      Рейтинг: +5561

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Хочется, чтобы Динамо встало на ноги. Пусть и конкурент , но это на пользу и лиге, и футболу.

      0
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