Шварц: «Счастлив оказаться в Москве и начать работу в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал первое интервью из России. Немецкий специалист прилетел в Москву вчера, 22 октября.

«Я счастлив оказаться в Москве, на тренировочной базе. Я очень рад. Все хорошо, люди здесь всегда готовы помочь. Первое впечатление от базы – великолепное, картины с легендами клуба, комнаты и территория базы впечатлили. Я рад начать работу в «Динамо», у нас впереди первый матч, мы наконец-то можем начать делать свою работу.

Первую тренировку мы начнем с просмотра видео, потом пройдет первая тренировка, на которой мы разберем план действий на матч против «Сочи». Это главное, что предстоит сделать», – сказал Шварц.

«Динамо» назначило Шварца 14 октября.

Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.

Помощником Шварца будет Андрей Воронин.