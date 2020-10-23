Шварц: «Счастлив оказаться в Москве и начать работу в «Динамо»

Удачи, даже большой удачи )))
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал первое интервью из России. Немецкий специалист прилетел в Москву вчера, 22 октября.
«Я счастлив оказаться в Москве, на тренировочной базе. Я очень рад. Все хорошо, люди здесь всегда готовы помочь. Первое впечатление от базы – великолепное, картины с легендами клуба, комнаты и территория базы впечатлили. Я рад начать работу в «Динамо», у нас впереди первый матч, мы наконец-то можем начать делать свою работу.
Первую тренировку мы начнем с просмотра видео, потом пройдет первая тренировка, на которой мы разберем план действий на матч против «Сочи». Это главное, что предстоит сделать», – сказал Шварц.
- «Динамо» назначило Шварца 14 октября.
- Стороны заключили контракт до конца сезона-2021/22.
- Помощником Шварца будет Андрей Воронин.
Сандро Шварц: «Не терпится приступить к работе»Главный тренер «Динамо» в четврег прилетел в Москву, осмотрелся в Новогорске и дал первое интервью Динамо ТВ. Уже сегодня Сандро проведет первую тренировку.Первые часы Сандро в России https://t.co/0coFvg9MU6 pic.twitter.com/KFDV4a4upN— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 23, 2020