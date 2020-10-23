Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «КДК покрыл ложь Вилкова и выпустил судью-обманщика работать дальше»

Уткин: «КДК покрыл ложь Вилкова и выпустил судью-обманщика работать дальше»

23 октября 2020, 11:00
17

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с судьей Михаилом Вилковым. На арбитра после матча с «Краснодаром» направил жалобу «Рубин».

«Вчера состоялось разбирательство по делу судьи Вилкова, который был уличен в нарушении протокола VAR в матче «Краснодар» – «Рубин». Он был оправдан, поскольку КДК установил, что вследствие решений Вилкова не были нарушены правила игры.

Окей. Мне не хочется погружаться в глубины казуистики. Допустим, правила не были нарушены. Но по итогам этого разбирательства возникает другой вопрос. А именно вопрос о доверии КДК и его председателю. И о смене председателя Артура Григорьянца или роспуске КДК. Сейчас объясню, почему.

Напомню суть жалобы. Игрок «Рубина» сыграл рукой в своей штрафной, игра продолжилась до паузы, в которой отчего-то Вилков не посмотрел видео (забыл) и не общался с VAR и дал сигнал к возобновлению игры. Игра возобновилась, тут же снова была остановлена и вот уже тогда стали смотреть увлекательные видосы, и назначили пенальти (игру рукой в штрафной «Рубина» никто не оспаривал).

Я пересказал эпизод в точности. Все аспекты эпизода зафиксированы в трансляции и несомненны. Что тут важно? Первое. «Рубин» поднял вопрос о наказании арбитра. А не о переигровке матча. Второе. Вилков дал сигнал к возобновлению игры, а позже отменил его и стал смотреть VAR. Отменил очень быстро, но тем не менее – дал свисток и отменил его. Третье. Это же надо как-то объяснить. И мы видим, как по ходу матча (отражено на видосе) Вилков показывает – надо повторить удар, потому что разыграли по катящемуся мячу! А мяч не катился. И мы знаем, что на заседании КДК Вилков сказал, что нет, он отменил решение потому, что мяч ввели не с места нарушения. А видео легко показывает, что с того самого. Таким образом, судья Вилков совершенно точно два раза солгал. И КДК, таким образом, принял ложные показания.

Вопрос стоял, еще раз, не о пересмотре результата. А о действиях судьи. А судья лгал. Участникам матча и всем зрителям – показав, что мяч катился. И собственно на разборе, сообщив, что ввели не с того места.

КДК вправе оценивать те или иные неточности судейства и трактовать правила игры как считает нужным, мы можем с этим не соглашаться, но это право и обязанность любого арбитража – вынести решение. И считать нарушение Вилкова несущественным КДК имеет право; хотите – спорьте дальше. Есть вышестоящие инстанции. Этот аспект мне вот, чесгря, не слишком и интересен. Но совершенно недопустимо игнорировать, что КДК оправдывает судью-лжеца, который дает заведомо ложные показания. Лжет сперва участникам матча, а затем еще и надзорному органу. И выходит чистым. Напомню, что сегодня по установившейся практике самой строгой проверкой для судьи является полиграф. Детектор лжи. А тут все без детектора.

Вилкова реально компрометирует не то, что он нарушил или нет, или нарушил чуть-чуть, протокол. Его компрометирует двойное вранье. КДК покрыл эту ложь и выпустил судью-обманщика работать дальше. Вот что произошло вчера. Давайте это не заметим», – написал Уткин в телеграме.

  • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч уже вновь ввели в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

Источник: Телеграм Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Рубин Уткин Василий Вилков Михаил
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Джавел.
1603441295
Уткин прав.
Ответить
MaxRnD
1603441528
Да что один Вилков-то что ли ? Вон Еськов преподаёт, а Казарцев опять судит в РПЛ. Кодло оно и в Африке кодло
Ответить
Garrincha58
1603443644
а что все хотят чтобы всех судей отстранили ведь они все в каждом матче лажаются и тогда вообще русских судей не останется может быть и футбол вообще закрыть тогда такие деятели как Уткин своим сра....м блогом без работы останется
Ответить
Рубинище
1603445579
Привыкли решать как надо, надеюсь Рубин до Лозаны дойдёт, как говорили.
Ответить
Hektor 84
1603448141
Газпром лига со своими ручными судьями. Вот попомните мои слова в будущем этот гнида брехливая Вилков будет назначен главой судейского корпуса.
Ответить
nik55
1603448562
нужно менять всех и РФС и КДК это одна шайка-лейка
Ответить
JTherry
1603450059
РПЛ, РФС, КДК - все "содержанки" госкомпании газпром, отсюда и все проблемы: все команды должны плясать под их дудку, их "детище" за второй звездой" пошло))
Ответить
ArReal
1603453432
Какой Вилков подлец - показал, что по катящемуся мячу, а на самом деле не с того места! И регламент просмотра, который тормозит игру на 10 минут нарушил! да гнать его в шею за такие косяки! совсем оборзел!как теперь Рубину жить после такого?
Ответить
GammiD
1603458263
Газпром лига, вилков хороший работник, кого надо аккуратно сольет, как без него??...
Ответить
Ганнибал Лектор
1603470015
Если Рубин это проглотит и не доведет до Лозанны - тогда все это болтология
Ответить
Главные новости
Селюк назвал российского тренера из РПЛ, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
7
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
14
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+