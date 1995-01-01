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    Уткин: «КДК покрыл ложь Вилкова и выпустил судью-обманщика работать дальше»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с судьей Михаилом Вилковым. На арбитра после матча с «Краснодаром» направил жалобу «Рубин».

    «Вчера состоялось разбирательство по делу судьи Вилкова, который был уличен в нарушении протокола VAR в матче «Краснодар» – «Рубин». Он был оправдан, поскольку КДК установил, что вследствие решений Вилкова не были нарушены правила игры.

    Окей. Мне не хочется погружаться в глубины казуистики. Допустим, правила не были нарушены. Но по итогам этого разбирательства возникает другой вопрос. А именно вопрос о доверии КДК и его председателю. И о смене председателя Артура Григорьянца или роспуске КДК. Сейчас объясню, почему.

    Напомню суть жалобы. Игрок «Рубина» сыграл рукой в своей штрафной, игра продолжилась до паузы, в которой отчего-то Вилков не посмотрел видео (забыл) и не общался с VAR и дал сигнал к возобновлению игры. Игра возобновилась, тут же снова была остановлена и вот уже тогда стали смотреть увлекательные видосы, и назначили пенальти (игру рукой в штрафной «Рубина» никто не оспаривал).

    Я пересказал эпизод в точности. Все аспекты эпизода зафиксированы в трансляции и несомненны. Что тут важно? Первое. «Рубин» поднял вопрос о наказании арбитра. А не о переигровке матча. Второе. Вилков дал сигнал к возобновлению игры, а позже отменил его и стал смотреть VAR. Отменил очень быстро, но тем не менее – дал свисток и отменил его. Третье. Это же надо как-то объяснить. И мы видим, как по ходу матча (отражено на видосе) Вилков показывает – надо повторить удар, потому что разыграли по катящемуся мячу! А мяч не катился. И мы знаем, что на заседании КДК Вилков сказал, что нет, он отменил решение потому, что мяч ввели не с места нарушения. А видео легко показывает, что с того самого. Таким образом, судья Вилков совершенно точно два раза солгал. И КДК, таким образом, принял ложные показания.

    Вопрос стоял, еще раз, не о пересмотре результата. А о действиях судьи. А судья лгал. Участникам матча и всем зрителям – показав, что мяч катился. И собственно на разборе, сообщив, что ввели не с того места.

    КДК вправе оценивать те или иные неточности судейства и трактовать правила игры как считает нужным, мы можем с этим не соглашаться, но это право и обязанность любого арбитража – вынести решение. И считать нарушение Вилкова несущественным КДК имеет право; хотите – спорьте дальше. Есть вышестоящие инстанции. Этот аспект мне вот, чесгря, не слишком и интересен. Но совершенно недопустимо игнорировать, что КДК оправдывает судью-лжеца, который дает заведомо ложные показания. Лжет сперва участникам матча, а затем еще и надзорному органу. И выходит чистым. Напомню, что сегодня по установившейся практике самой строгой проверкой для судьи является полиграф. Детектор лжи. А тут все без детектора.

    Вилкова реально компрометирует не то, что он нарушил или нет, или нарушил чуть-чуть, протокол. Его компрометирует двойное вранье. КДК покрыл эту ложь и выпустил судью-обманщика работать дальше. Вот что произошло вчера. Давайте это не заметим», – написал Уткин в телеграме.

    • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч уже вновь ввели в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

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    Источник: Телеграм Василия Уткина

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5015

      Рубинище 37 минут назад

      Привыкли решать как надо, надеюсь Рубин до Лозаны дойдёт, как говорили.

      0
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      Рейтинг: +14897

      silver29 1 час назад

      Уткин елозит по-верх проблемы, таких вилковых в РПЛ как грязи в поле, вырывать надо корни проблемы, а они в в первую очередь в том, что ВАР создан и финансируется под покровительством спонсора двух команд РПЛ (причем разбазаривается бюджет страны) (((, судейский корпус предвзят и НИ ОДНОГО ПОЖИЗНЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ (((

      2
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      Рейтинг: +459

      Spinorr > silver29 53 минуты назад

      Это не верх проблемы, это самая суть.
      Судья лжет, все видят, всем очевидно.
      Но КДК вопреки здравому смыслу, вопреки истине принимает решение в оправдание судьи-лжеца.
      Как будто ничего не было.
      Суть проблемы в том, что футболом руководят люди, которые покрывают судью лжеца.
      Тьмы низких истин им дороже их возвышающий обман.

      1
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      Рейтинг: +11708

      Garrincha58 1 час назад

      а что все хотят чтобы всех судей отстранили ведь они все в каждом матче лажаются и тогда вообще русских судей не останется может быть и футбол вообще закрыть тогда такие деятели как Уткин своим сра....м блогом без работы останется

      2
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      Рейтинг: +41024

      MaxRnD 1 час назад

      Да что один Вилков-то что ли ? Вон Еськов преподаёт, а Казарцев опять судит в РПЛ. Кодло оно и в Африке кодло

      3
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      Рейтинг: +250

      Джавел. 1 час назад

      Уткин прав.

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      Рейтинг: +5561

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну у нас и "покруче" люди вот уже 20 лет лгут и ничего.
      Так что ложь это не аргумент , своих не сдают .

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