Уткин: «КДК покрыл ложь Вилкова и выпустил судью-обманщика работать дальше»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с судьей Михаилом Вилковым. На арбитра после матча с «Краснодаром» направил жалобу «Рубин».

«Вчера состоялось разбирательство по делу судьи Вилкова, который был уличен в нарушении протокола VAR в матче «Краснодар» – «Рубин». Он был оправдан, поскольку КДК установил, что вследствие решений Вилкова не были нарушены правила игры.

Окей. Мне не хочется погружаться в глубины казуистики. Допустим, правила не были нарушены. Но по итогам этого разбирательства возникает другой вопрос. А именно вопрос о доверии КДК и его председателю. И о смене председателя Артура Григорьянца или роспуске КДК. Сейчас объясню, почему.

Напомню суть жалобы. Игрок «Рубина» сыграл рукой в своей штрафной, игра продолжилась до паузы, в которой отчего-то Вилков не посмотрел видео (забыл) и не общался с VAR и дал сигнал к возобновлению игры. Игра возобновилась, тут же снова была остановлена и вот уже тогда стали смотреть увлекательные видосы, и назначили пенальти (игру рукой в штрафной «Рубина» никто не оспаривал).

Я пересказал эпизод в точности. Все аспекты эпизода зафиксированы в трансляции и несомненны. Что тут важно? Первое. «Рубин» поднял вопрос о наказании арбитра. А не о переигровке матча. Второе. Вилков дал сигнал к возобновлению игры, а позже отменил его и стал смотреть VAR. Отменил очень быстро, но тем не менее – дал свисток и отменил его. Третье. Это же надо как-то объяснить. И мы видим, как по ходу матча (отражено на видосе) Вилков показывает – надо повторить удар, потому что разыграли по катящемуся мячу! А мяч не катился. И мы знаем, что на заседании КДК Вилков сказал, что нет, он отменил решение потому, что мяч ввели не с места нарушения. А видео легко показывает, что с того самого. Таким образом, судья Вилков совершенно точно два раза солгал. И КДК, таким образом, принял ложные показания.

Вопрос стоял, еще раз, не о пересмотре результата. А о действиях судьи. А судья лгал. Участникам матча и всем зрителям – показав, что мяч катился. И собственно на разборе, сообщив, что ввели не с того места.

КДК вправе оценивать те или иные неточности судейства и трактовать правила игры как считает нужным, мы можем с этим не соглашаться, но это право и обязанность любого арбитража – вынести решение. И считать нарушение Вилкова несущественным КДК имеет право; хотите – спорьте дальше. Есть вышестоящие инстанции. Этот аспект мне вот, чесгря, не слишком и интересен. Но совершенно недопустимо игнорировать, что КДК оправдывает судью-лжеца, который дает заведомо ложные показания. Лжет сперва участникам матча, а затем еще и надзорному органу. И выходит чистым. Напомню, что сегодня по установившейся практике самой строгой проверкой для судьи является полиграф. Детектор лжи. А тут все без детектора.

Вилкова реально компрометирует не то, что он нарушил или нет, или нарушил чуть-чуть, протокол. Его компрометирует двойное вранье. КДК покрыл эту ложь и выпустил судью-обманщика работать дальше. Вот что произошло вчера. Давайте это не заметим», – написал Уткин в телеграме.