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    «Барселона» хочет подать в суд на журналиста, назвавшего Фати черным торговцем

    «Барселона» намерена судиться с газетой ABC за расистские высказывания журналиста издания в адрес форварда каталонцев Ансу Фати.

    Как сообщает Mundo Deportivo, обозреватель ABC Сальвадор Сострес в разборе матча Лиги чемпионов «Барселона» – «Ференцварош» сравнил Фати с газелью и черным мантеро (уличный торговец, продающий подделки), бегущим при виде полицейских.

    На высказывание Состреса первым обратил внимание нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который заявил, что Фати – исключительный парень, заслуживающий уважения, как любой человек. Сам журналист позже извинился перед своим изданием. Он сообщил, что хотел всего лишь восхвалить красоту движений футболиста, и не думал, что это будет воспринято как расистское оскорбление.

    • Каталонский клуб обыграл «Ференцварош» со счетом 5:1, Фати забил один из мячей.
    • В Примере игрок провел в этом сезоне четыре матча, забив три гола и сделав один ассист.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: -570

      СуперПАВ9 6 минут назад

      У Барселоны проблем выше крыше еще в новую лезут

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      Рейтинг: +1864

      AZ 1 час назад

      с этим расизмом уже с ума посходили... черных лучше вообще не упоминать в газетах, они везде унижение видят

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