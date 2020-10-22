«Барселона» хочет подать в суд на журналиста, назвавшего Фати черным торговцем

«Барселона» намерена судиться с газетой ABC за расистские высказывания журналиста издания в адрес форварда каталонцев Ансу Фати.

Как сообщает Mundo Deportivo, обозреватель ABC Сальвадор Сострес в разборе матча Лиги чемпионов «Барселона» – «Ференцварош» сравнил Фати с газелью и черным мантеро (уличный торговец, продающий подделки), бегущим при виде полицейских.

На высказывание Состреса первым обратил внимание нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который заявил, что Фати – исключительный парень, заслуживающий уважения, как любой человек. Сам журналист позже извинился перед своим изданием. Он сообщил, что хотел всего лишь восхвалить красоту движений футболиста, и не думал, что это будет воспринято как расистское оскорбление.