Винисиус: «Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей»

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор назвал главную причину поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (2:3).

«Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом. Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать», – приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.

Украинский клуб забил «Реалу» три безответных мяча в первом тайме.

«Реал» был близок к камбэку, но ВАР отменил гол Федерико Вальверде на 90+2-й минуте.

Великая заруба «Реала» и «Шахтера»: минус полкоманды из-за ковида, три гола за тайм, почти камбэк