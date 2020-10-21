Винисиус: «Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей»

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор назвал главную причину поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (2:3).
«Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом. Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать», – приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.
- Украинский клуб забил «Реалу» три безответных мяча в первом тайме.
- «Реал» был близок к камбэку, но ВАР отменил гол Федерико Вальверде на 90+2-й минуте.
Великая заруба «Реала» и «Шахтера»: минус полкоманды из-за ковида, три гола за тайм, почти камбэк
Источник: сайт УЕФА