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    Винисиус: «Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей»

    Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор назвал главную причину поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (2:3).

    «Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом. Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать», – приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.

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    Источник: сайт УЕФА

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    21.10.2020 23:28
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17340

      bset 1 час назад

      Бедный Реал. То русские, то украинцы пройдутся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -588

      СуперПАВ9 1 час назад

      Можно поставить знак равенства между Реалом и Зенитом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -588

      СуперПАВ9 1 час назад

      Все это глупые оправдания не более

      0
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