Круговой: «Впереди пять матчей. «Зенит» сделает все, чтобы исправить ситуацию»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).
«Очень сложно подобрать слова после таких матчей. Неудачный старт в любом турнире создает негативный фон. Впереди 5 матчей групповой стадии, мы сделаем всe, чтобы исправить ситуацию. Спасибо болельщикам за поддержку», – написал Круговой в инстаграме.
- «Зенит» идет в группе последним.
- Команда лидирует в РПЛ.
- «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.
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Источник: инстаграм Данила Кругового