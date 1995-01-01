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    Круговой: «Впереди пять матчей. «Зенит» сделает все, чтобы исправить ситуацию»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

    «Очень сложно подобрать слова после таких матчей. Неудачный старт в любом турнире создает негативный фон. Впереди 5 матчей групповой стадии, мы сделаем всe, чтобы исправить ситуацию. Спасибо болельщикам за поддержку», – написал Круговой в инстаграме.

    • «Зенит» идет в группе последним.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

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    Публикация от text (@denzellofficial) 21 Окт 2020 в 1:47 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Данила Кругового

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3421

      Cleaner 2 минуты назад

      Кто такой Круговой, чтобы интервью раздавать от имени всей команды???

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      Рейтинг: +9180

      ilichkadr 35 минут назад

      Ага, сынок сделаешь как же иначе!? Вот только смогёте ли покажет ближайший матч в Дортмунде. Там по ходу чёрная дыра, из которой не выбраться в этом розыгрыше. Зимние каникулы в этот раз пройдут спокойно.............

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      Рейтинг: +447

      ZEVS71 59 минут назад

      Уровень нашего чемпионата ниже многих европейских. Бабло, которое текет рекой в зенит неизмеримо и несравнимо. Убери газпром от зенита и мы увидим, где окажется команда и как подымится наш чемпионат!!!

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      Рейтинг: +9180

      ilichkadr > ZEVS71 25 минут назад

      Убери газпром от зенита и мы увидим, где окажется команда и как подымится наш чемпионат!!!
      Ничего не изменится, не случится и не поднимится. Дело не в деньгах Газпрома как таковых, а в системе. Наглядный пример - Германия.

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      Рейтинг: +2324

      neveldomha 59 минут назад

      Откуда поддержка то. Вас сейчас немного окунули в это самое. Вот теперь делайте выводы. Никаких семаковских оправданий быть не может.

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      Рейтинг: +10317

      Skull_Boy 1 час назад

      Т.е. ничего

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