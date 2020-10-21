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  • Круговой: «Впереди пять матчей. «Зенит» сделает все, чтобы исправить ситуацию»

Круговой: «Впереди пять матчей. «Зенит» сделает все, чтобы исправить ситуацию»

21 октября 2020, 12:59
31

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

«Очень сложно подобрать слова после таких матчей. Неудачный старт в любом турнире создает негативный фон. Впереди 5 матчей групповой стадии, мы сделаем всe, чтобы исправить ситуацию. Спасибо болельщикам за поддержку», – написал Круговой в инстаграме.

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Данила Кругового
Лига чемпионов Зенит Брюгге Круговой Данил
Комментарии (31)
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Skull_Boy
1603275094
Т.е. ничего
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neveldomha
1603275295
Откуда поддержка то. Вас сейчас немного окунули в это самое. Вот теперь делайте выводы. Никаких семаковских оправданий быть не может.
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ZEVS71
1603275336
Уровень нашего чемпионата ниже многих европейских. Бабло, которое текет рекой в зенит неизмеримо и несравнимо. Убери газпром от зенита и мы увидим, где окажется команда и как подымится наш чемпионат!!!
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ilichkadr
1603276738
Ага, сынок сделаешь как же иначе!? Вот только смогёте ли покажет ближайший матч в Дортмунде. Там по ходу чёрная дыра, из которой не выбраться в этом розыгрыше. Зимние каникулы в этот раз пройдут спокойно.............
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alp
1603284654
было 6 матчей и Зенит должен был делать все возможное. в первом не сделал.. что изменится в остальных 5? как это не прискорбно, днищенский уровень рпл не даст нашим командам играть на хорошем уровне в европе....
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FanatSerj
1603288313
Кстати молодые ещё как то бегали, но они там не задают всю игру команды, а вот с остальными были большие проблемы. По факту где то игроков 6-7 выпало из игры или были очень инертными, а ЛЧ это те матчи где каждый должен наоборот показывать свой максимум, чтобы у команды сложилось. Пропустили гол - вспомнили как играть, сравняли и опять выключились. Если это такая стратегия Семака, ну тогда пора тренера менять, иначе делов не будет.
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maior-60
1603296242
"На тебя, сморчка, вся надёжа".
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raritet
1603299055
Представляешь, Круговой, а есть некоторые дяденьки за бугром, в командах Лацио, Боруссия, с известными всему миру именами, которые тебя не знают и сильно сомневаются в твоих высказываниях. Иногда лучше молча принять душ и баиньки...
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sampos
1603308656
Если эти пять матчей так же зенит будет играть, то может успокоительное очко заработает в итоге и в подарок тряпочный мячик для тренировки.
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zigbert
1603367161
Сдаваться нельзя никогда. Теперь надо проявить характер и мастерство.
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