Круговой: «Впереди пять матчей. «Зенит» сделает все, чтобы исправить ситуацию»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

«Очень сложно подобрать слова после таких матчей. Неудачный старт в любом турнире создает негативный фон. Впереди 5 матчей групповой стадии, мы сделаем всe, чтобы исправить ситуацию. Спасибо болельщикам за поддержку», – написал Круговой в инстаграме.

«Зенит» идет в группе последним.

Команда лидирует в РПЛ.

«Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.