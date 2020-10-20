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    Стадион в Калтане открыли после реконструкции. Проект завершили в сжатые сроки за счeт выплат от трансфера Головина

    Пресс-служба РФС сообщила о завершении ремонта на стадионе в городе Калтане, где в юном возрасте играл хавбек «Монако» Александр Головин.

    «Стадион «Энергетик» в кузбасском Калтане открыли после реконструкции. Именно на нем начинал футбольную карьеру полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Проект завершили в сжатые сроки благодаря солидарным выплатам от трансфера Головина и средствам федерального и муниципального бюджетов.

    Раньше на «Энергетике» лежало поле с натуральным покрытием. В период сильных осадков тренироваться и играть было невозможно. Сейчас на стадионе – новое искусственное покрытие. Это позволит всем желающим в Калтане заниматься футболом в любую погоду», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.
    • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
    • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.
    • Школа в Калтане должна была получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.

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    Источник: твиттер РФС

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Puddle 1 час назад

      На трансферах хряков реконструируют только баню, в которой они насвинячили

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Dob13 > Puddle 1 час назад

      как смешно, прям ваще....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      1990serega1990 2 часа назад

      красавцы

      0
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