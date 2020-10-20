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  • Стадион в Калтане открыли после реконструкции. Проект завершили в сжатые сроки за счeт выплат от трансфера Головина

Стадион в Калтане открыли после реконструкции. Проект завершили в сжатые сроки за счeт выплат от трансфера Головина

20 октября 2020, 15:55
3

Пресс-служба РФС сообщила о завершении ремонта на стадионе в городе Калтане, где в юном возрасте играл хавбек «Монако» Александр Головин.

«Стадион «Энергетик» в кузбасском Калтане открыли после реконструкции. Именно на нем начинал футбольную карьеру полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Проект завершили в сжатые сроки благодаря солидарным выплатам от трансфера Головина и средствам федерального и муниципального бюджетов.

Раньше на «Энергетике» лежало поле с натуральным покрытием. В период сильных осадков тренироваться и играть было невозможно. Сейчас на стадионе – новое искусственное покрытие. Это позволит всем желающим в Калтане заниматься футболом в любую погоду», – сообщает пресс-служба РФС.

  • Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.
  • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
  • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.
  • Школа в Калтане должна была получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РФС
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (3)
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1990serega1990
1603199191
красавцы
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Йост
1603211543
Теперь можно забыть про подающую надежду молодежь. На таких полях рождаются только инвалиды..
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