Стадион в Калтане открыли после реконструкции. Проект завершили в сжатые сроки за счeт выплат от трансфера Головина

Пресс-служба РФС сообщила о завершении ремонта на стадионе в городе Калтане, где в юном возрасте играл хавбек «Монако» Александр Головин.

«Стадион «Энергетик» в кузбасском Калтане открыли после реконструкции. Именно на нем начинал футбольную карьеру полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Проект завершили в сжатые сроки благодаря солидарным выплатам от трансфера Головина и средствам федерального и муниципального бюджетов.

Раньше на «Энергетике» лежало поле с натуральным покрытием. В период сильных осадков тренироваться и играть было невозможно. Сейчас на стадионе – новое искусственное покрытие. Это позволит всем желающим в Калтане заниматься футболом в любую погоду», – сообщает пресс-служба РФС.

Трансфер Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся летом 2018 года.

Сумма сделки – 30 миллионов евро.

Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

Школа в Калтане должна была получить с трансфера Головина 225 тысяч евро.