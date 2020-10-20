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  • Шалимов: «Если «Краснодар» хочет выйти из группы, надо набирать шесть очков в матчах с «Ренном» и «Челси»

Шалимов: «Если «Краснодар» хочет выйти из группы, надо набирать шесть очков в матчах с «Ренном» и «Челси»

20 октября 2020, 14:13
3

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча российской команды с «Ренном» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодарцы играют на выезде. У «Краснодара» нет никакого преимущества. Единственное, где они на равных — и те, и те дебютирует в Лиге чемпионов. «Ренн» идет в тройке лидеров, наравне с «ПСЖ», они в очень хорошей форме. «Краснодару» надо играть владеть мячом, играть в комбинационный футбол, не от обороны. Но игра может сложиться таким образом, что «Ренн» заставит «Краснодар» сесть на свою половину и играть на контратаках.

Если мы смотрим в таблицу чемпионатов, то «Ренн», наверное, готов лучше, чем «Краснодар». Я хочу пожелать «Краснодару» сегодня победы и неважно при какой игре. Если они выиграют, будет здорово. Кабелья — большая потеря для команды, чем Мусаев. Он ключевой игрок, лидер «Краснодара». Потеря Кабелья правда огромная.

«Челси» и «Севилья» — фавориты группы. Если «Краснодар» ставит задачу максимум, выйти из группы, то надо дважды обыгрывать «Ренн». У французов такая же задача. Если они поделят по три очка между собой, то будут бороться за плей-офф Лиги Европы. Вторую игру «Краснодар» проведет дома с «Челси». Для «Краснодара» сейчас две важные игры — с «Ренном» и «Челси». Если они хотят выходить из группы, то надо набирать шесть очков в этих двух играх. Я думаю, если «Челси» сейчас обыграет «Севилью», то могут сделать ротацию в матче с «Краснодаром». И тогда у «Краснодара» появятся шансы», – сказал Шалимов.

  • В 1-м туре группового этапа «Ренн» примет «Краснодар», начало матча – в 22:00 мск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Краснодар Ренн Челси Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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Аристократ Олжик
1603206954
То есть Севилью они боятся
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portero
1603223609
нифигасе заявы, да с меньшим числом очков проходят.....
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zigbert
1603290938
Чего сейчас считать очки. Надо играть и брать их в каждом матче а там уж как получится.
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