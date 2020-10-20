Шалимов: «Если «Краснодар» хочет выйти из группы, надо набирать шесть очков в матчах с «Ренном» и «Челси»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча российской команды с «Ренном» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодарцы играют на выезде. У «Краснодара» нет никакого преимущества. Единственное, где они на равных — и те, и те дебютирует в Лиге чемпионов. «Ренн» идет в тройке лидеров, наравне с «ПСЖ», они в очень хорошей форме. «Краснодару» надо играть владеть мячом, играть в комбинационный футбол, не от обороны. Но игра может сложиться таким образом, что «Ренн» заставит «Краснодар» сесть на свою половину и играть на контратаках.

Если мы смотрим в таблицу чемпионатов, то «Ренн», наверное, готов лучше, чем «Краснодар». Я хочу пожелать «Краснодару» сегодня победы и неважно при какой игре. Если они выиграют, будет здорово. Кабелья — большая потеря для команды, чем Мусаев. Он ключевой игрок, лидер «Краснодара». Потеря Кабелья правда огромная.

«Челси» и «Севилья» — фавориты группы. Если «Краснодар» ставит задачу максимум, выйти из группы, то надо дважды обыгрывать «Ренн». У французов такая же задача. Если они поделят по три очка между собой, то будут бороться за плей-офф Лиги Европы. Вторую игру «Краснодар» проведет дома с «Челси». Для «Краснодара» сейчас две важные игры — с «Ренном» и «Челси». Если они хотят выходить из группы, то надо набирать шесть очков в этих двух играх. Я думаю, если «Челси» сейчас обыграет «Севилью», то могут сделать ротацию в матче с «Краснодаром». И тогда у «Краснодара» появятся шансы», – сказал Шалимов.