«Это неуважение со стороны France Football». Это’О – о номинации на звание лучшего правого форварда

Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О раскритиковал издание France Football, которое номинировало камерунца на звание лучшего правого форварда в истории футбола.

«Спасибо, но я провел только 1-2 сезона справа. При этом, у меня 25 лет карьеры центрального нападающего. Это неуважение со стороны France Football», – написал Это’О в твиттере.

Самюэль – трехкратный победитель Лиги чемпионов.

Это’О – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. На его счету 56 мячей в 118 матчах.

Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории