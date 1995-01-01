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    «Это неуважение со стороны France Football». Это’О – о номинации на звание лучшего правого форварда

    Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О раскритиковал издание France Football, которое номинировало камерунца на звание лучшего правого форварда в истории футбола.

    «Спасибо, но я провел только 1-2 сезона справа. При этом, у меня 25 лет карьеры центрального нападающего. Это неуважение со стороны France Football», – написал Это’О в твиттере.

    • Самюэль – трехкратный победитель Лиги чемпионов.
    • Это’О – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. На его счету 56 мячей в 118 матчах.

    Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Это'О

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4835

      GoldPlayFIFARus9 45 минут назад

      Я об этом же писал, в новости где Это О и Бекхэма выдвинули на позицию правого напа. Они там практически и не играли. Странная логика. Как бы лучшая команда 11-и не получилось такой же странной. Уверен, всяким игрокам горбатых 50-х годов не победить в этой номинации т.к. просто на просто почти никто из ныне живущих не застал их игру, максимум какие-то нарезки с чёрно-белых экранов, где ничего не понятно

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      Рейтинг: +2993

      solodealer 1 час назад

      Франс Футбол - провокаторы и барыги!))) И не из за Это О... Сама идея "лучшего в истории..." есть суть провокация, призванная вызвать споры, скандалы и - естественно - тиражи повысить)))
      Всё ОЧЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНО)))
      Одними из "лучших в истории полководцев" были царь Пирр и император Наполеон... Результатами их "побед" стало почти полное разорение своих стран и фатальное сокращение родного населения....

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      Рейтинг: +8004

      JTherry > solodealer 1 час назад

      абсолютно точно выразил суть устроенной акции Франс Футбол... раньше они между Месси и Роналду "соревнование" устраивали, сейчас вообще всех великих футболистов решили перессорить...

      2
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      Рейтинг: +10312

      Skull_Boy 1 час назад

      Лучший правый форвард это Месси

      1
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      Рейтинг: +4029

      Давид59 1 час назад

      Скоро услышим новый тренд - одного африканца для политкорректности обязаны были включить

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      Рейтинг: +5532

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вся эта задумка Франс-Футбола - утопия.
      Обязательно кого-то забудут, обидят.
      Великих мастеров до 70-х вообще мало кто видел, ну как тут быть объективным.

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      Рейтинг: +17299

      bset 2 часа назад

      Это скорее попытка запихнуть как можно больше игроков в расстановку. Условно, в центре могут быть 10 топовых игроков, а справа один слабый. В итоге более сильный, но центральный нап, в расстановку не попадет, а средний правый гарантированно попадет, так как он один. Отсюда и все эти странные расстановки, где нападающего глубже в полузащиту двигают, либо уводят на фланг.

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      Рейтинг: +1381

      Oldtrafford83 2 часа назад

      И снова нытьё, хорошо хоть расистами не назвал))

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      Рейтинг: +962

      elessar arnor > Oldtrafford83 2 часа назад

      да ты подожди..

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