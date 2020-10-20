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  • «Это неуважение со стороны France Football». Это’О – о номинации на звание лучшего правого форварда

«Это неуважение со стороны France Football». Это’О – о номинации на звание лучшего правого форварда

20 октября 2020, 08:19
6

Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О раскритиковал издание France Football, которое номинировало камерунца на звание лучшего правого форварда в истории футбола.

«Спасибо, но я провел только 1-2 сезона справа. При этом, у меня 25 лет карьеры центрального нападающего. Это неуважение со стороны France Football», – написал Это’О в твиттере.

  • Самюэль – трехкратный победитель Лиги чемпионов.
  • Это’О – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. На его счету 56 мячей в 118 матчах.

Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории

Источник: твиттер Это'О
Весь мир Камерун Это'О Самуэль
Комментарии (6)
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Oldtrafford83
1603171705
И снова нытьё, хорошо хоть расистами не назвал))
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Давид59
1603175972
Скоро услышим новый тренд - одного африканца для политкорректности обязаны были включить
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Skull_Boy
1603176070
Лучший правый форвард это Месси
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GoldPlayFIFARus9
1603179782
Я об этом же писал, в новости где Это О и Бекхэма выдвинули на позицию правого напа. Они там практически и не играли. Странная логика. Как бы лучшая команда 11-и не получилось такой же странной. Уверен, всяким игрокам горбатых 50-х годов не победить в этой номинации т.к. просто на просто почти никто из ныне живущих не застал их игру, максимум какие-то нарезки с чёрно-белых экранов, где ничего не понятно
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Cules2013
1603206782
1. Эта сборная - очередной способ хайпануть. Так делают многие издания. Вспоминаю, как Marca запускала голосование на самую красивую эмблему футбольного клуба - да там половина мусульман и арабов зашло кликать за свои клубы. ЛОЛ. 2. Всех легенд не уместить на поле, поэтому идут по принципу, что благо для большинства, то благо для всех. Поэтому, кого-то, конечно же запхнут не на оптимальную позицию. Без этого никак. Но когда речь идёт о Пеле, Марадоне, Месси, Роналду, то куда там влепят Это'О уже не кажется какой-то проблемой) Схема 3-4-3 подогнана искусственно под имеющихся игроков.
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