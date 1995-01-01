«Это неуважение со стороны France Football». Это’О – о номинации на звание лучшего правого форварда

Я об этом же писал, в новости где Это О и Бекхэма выдвинули на позицию правого напа. Они там практически и не играли. Странная логика. Как бы лучшая команда 11-и не получилось такой же странной. Уверен, всяким игрокам горбатых 50-х годов не победить в этой номинации т.к. просто на просто почти никто из ныне живущих не застал их игру, максимум какие-то нарезки с чёрно-белых экранов, где ничего не понятно
Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О раскритиковал издание France Football, которое номинировало камерунца на звание лучшего правого форварда в истории футбола.
«Спасибо, но я провел только 1-2 сезона справа. При этом, у меня 25 лет карьеры центрального нападающего. Это неуважение со стороны France Football», – написал Это’О в твиттере.
- Самюэль – трехкратный победитель Лиги чемпионов.
- Это’О – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна. На его счету 56 мячей в 118 матчах.
Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории