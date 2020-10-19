Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Ещенко: «Уровень РПЛ поднялся бы на 30-40%, если бы против других играли с удвоенной энергией, как против «Спартака»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что соперники выходят на матчи с его командой с особым настроем.

    – «Спартак» в нынешнем сезоне набрал 11 очков в матчах, в которых пропускал первым. Характер?

    – Пропускали из-за того, что «Спартак» доминировал, держал мяч и оставлял зоны. И любая команда один раз из десяти выбежит в контратаку и забьет гол. Это нормально, на это же никто не смотрит. И на подобное мы должны отвечать большим количеством голов.

    Тем более у нас есть вратарь, который спасает команду. В Химках были три-четыре контратаки, но Максименко выручил. Он очень хороший вратарь. Против «Спартака» все выходят с удвоенной энергией.

    Если ты удачно сыграешь против «Спартака», то тебя возносят в прессе, на телевидении. Поэтому многие команды стараются играть сверх своих возможностей. Если бы они играли так не только против нас, но и против других, уровень чемпионата поднялся бы процентов на 30-40 минимум.

    Ещенко – о конкуренции с Мозесом: «Он не будет спать спокойно, зная, что в «Спартаке» есть я»

    Ещенко – о болельщиках «Зенита»: «Они или слишком самоуверенны, или боятся конкуренции»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:31
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +392

      vla4839 22 минуты назад

      У Ещенко мания величия. На самом деле против Спартака не очень-то много команд особо настраивается,это: Зенит,ЦСКА,Локо,Динамо,Краснодар,Ростов,Сочи,т,е половина. И это только потому ,что Спартак в верхней части таблицы.Были бы они в середине ,то особо боролись против них те,кто всегда :Зенит,ЦСКА,Локо,Динамо. А сейчас Спартак-середняк,на что он способен увидим в концу чемпионата. Вообще надо поскромнее о себе кричать,не то потом стыдно будет за бахвальство о своём величии и "любимой народной команды".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +958

      elessar arnor 22 минуты назад

      забавное утверждение, на лавке так и тянет к умственным процессам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2158

      Puddle 48 минут назад

      А где наш юный хрюндель vsespartak01? Ремнем по попе дали, телевизор выключили и интернет отключили? Теперь вместо визгов в комментах тихо похрюкивает в подушку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1185

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Чтобы уровень РПЛ поднялся, нужно разогнать всех бомжей из кабинетов.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru