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  • Ещенко: «Уровень РПЛ поднялся бы на 30-40%, если бы против других играли с удвоенной энергией, как против «Спартака»

Ещенко: «Уровень РПЛ поднялся бы на 30-40%, если бы против других играли с удвоенной энергией, как против «Спартака»

19 октября 2020, 22:31
12

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что соперники выходят на матчи с его командой с особым настроем.

– «Спартак» в нынешнем сезоне набрал 11 очков в матчах, в которых пропускал первым. Характер?

– Пропускали из-за того, что «Спартак» доминировал, держал мяч и оставлял зоны. И любая команда один раз из десяти выбежит в контратаку и забьет гол. Это нормально, на это же никто не смотрит. И на подобное мы должны отвечать большим количеством голов.

Тем более у нас есть вратарь, который спасает команду. В Химках были три-четыре контратаки, но Максименко выручил. Он очень хороший вратарь. Против «Спартака» все выходят с удвоенной энергией.

Если ты удачно сыграешь против «Спартака», то тебя возносят в прессе, на телевидении. Поэтому многие команды стараются играть сверх своих возможностей. Если бы они играли так не только против нас, но и против других, уровень чемпионата поднялся бы процентов на 30-40 минимум.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (12)
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vla4839
1603139224
У Ещенко мания величия. На самом деле против Спартака не очень-то много команд особо настраивается,это: Зенит,ЦСКА,Локо,Динамо,Краснодар,Ростов,Сочи,т,е половина. И это только потому ,что Спартак в верхней части таблицы.Были бы они в середине ,то особо боролись против них те,кто всегда :Зенит,ЦСКА,Локо,Динамо. А сейчас Спартак-середняк,на что он способен увидим в концу чемпионата. Вообще надо поскромнее о себе кричать,не то потом стыдно будет за бахвальство о своём величии и "любимой народной команды".
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морозз
1603142996
Я помню как в Ленинграде говорили про Спартак...можно проиграть всё, в том числе честь и совесть, но Спартак надо победить! Все команды нижней половины знают одно...победить Спартак и тебя заметят, тебе пришлют денег и возьмут на заметку в сборную! Бомжи и КОНИ это отстой, не нуждающийся в каких либо сверх усилий...с ними можно заработать только Геморой и более ничего!
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Spirit_78
1603149102
Уровень игры Ещенко вырос бы на порядок, если бы он поменьше чесал языком и побольше работал.
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inzek
1603151146
ну вот, если отбросить клубные пристрастия, то Ещ прав. Ни на какой клуб РПЛ не выходят с таким настроем. Хоть и ненавижу бомжей и коней(но тут не о вас речь), но это реальный факт
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BRO_football
1603176484
Чтобы поднять уровень РПЛ, нужно Спартак в ФНЛ опустить. Тут дело не в соперниках Спартака, которые специально настраиваются против него с удвоенной силой, а в самом Спартаке, который играет плохо. Соперники всегда играют так как могут, на пределе своих возможностей. Не могут Химки специально против Спартака играть хорошо, а потом против других команд - плохо.
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