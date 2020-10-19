Ещенко: «Уровень РПЛ поднялся бы на 30-40%, если бы против других играли с удвоенной энергией, как против «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что соперники выходят на матчи с его командой с особым настроем.

– «Спартак» в нынешнем сезоне набрал 11 очков в матчах, в которых пропускал первым. Характер?

– Пропускали из-за того, что «Спартак» доминировал, держал мяч и оставлял зоны. И любая команда один раз из десяти выбежит в контратаку и забьет гол. Это нормально, на это же никто не смотрит. И на подобное мы должны отвечать большим количеством голов.

Тем более у нас есть вратарь, который спасает команду. В Химках были три-четыре контратаки, но Максименко выручил. Он очень хороший вратарь. Против «Спартака» все выходят с удвоенной энергией.

Если ты удачно сыграешь против «Спартака», то тебя возносят в прессе, на телевидении. Поэтому многие команды стараются играть сверх своих возможностей. Если бы они играли так не только против нас, но и против других, уровень чемпионата поднялся бы процентов на 30-40 минимум.

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