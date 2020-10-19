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    Ещенко – о болельщиках «Зенита»: «Они или слишком самоуверенны, или боятся конкуренции»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о соперничестве с «Зенитом» в чемпионате России.

    – Болельщики «Зенита» твердят, что «Спартак» сдуется по ходу чемпионата и не составит им конкуренции. Задевают такие слова?

    – Если честно, не слышал. Здесь два варианта: или они слишком самоуверенны, или боятся конкуренции. Мы идем нога в ногу после 11 туров. Сейчас у них будет Лига чемпионов, и «Зениту» станет еще тяжелее. Если команда пару матчей «скрутится», то психологически им станет сложнее. Раньше у них был отрыв в 10 очков, они комфортно чувствовали себя, сейчас же знают и понимают, что мы рядом.

    – Успешное выступление в группе Лиги чемпионов, возможно, станет целью номер один для ваших конкурентов. Это тоже помощь для «Спартака»?

    – Думаю, что «Зенит» достойно будет выглядеть там. Но график у команды будет очень тяжелым, и очки в чемпионате и в еврокубке они железобетонно будут терять. Нам же не надо на это смотреть. Мы должны играть в свой футбол и набирать очки. В субботу в заявке было всего 15 человек, из которых шестеро – 21-летние пацаны. И «Спартак» добился победы. Может, удача где-то и сыграла свою роль, но она сопутствует сильнейшему, правильно? Значит, мы заслужили эти три очка, – сказал Ещенко в интервью «Р-Спорту».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +391

      ySS 8 минут назад

      Если попадание в ЛЕ считать успешным выступлением в группе ЛЧ, то может такое и случится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1179

      Nevsky_RU 15 минут назад

      Плакун подкрутил "удачу" спама в этом чемпе на максимум))) теперь весьма удачно судейки судят, при никакой игре самой команды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5883

      Hektor 84 48 минут назад

      Завтра футболисты Брюгге этим педикам по губам поводят и раком их поставят!

      2
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      ...
      Рейтинг: +674

      Кронштадт65 > Hektor 84 10 минут назад

      ДУРАК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9362

      alarm 1 час назад

      сразу вспоминается видос, где ещенку на улице отловили фанаты и начистили ему РЫЛУ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      ziborock > alarm 56 минут назад

      Под Питерскими грибами еще и не то привидится!)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      аларм дубль2 > alarm 47 минут назад

      сразу вспоминается видос,где аларму ******!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      аларм дубль2 > alarm 41 минуту назад

      знаешь парень!вот тебе всегда хочется покруче насрать,а получается только опоносить свои порты!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1179

      Nevsky_RU > ziborock 14 минут назад

      Кстати питерские грибы отличная тема)) если знать меру))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7974

      JTherry > alarm 12 минут назад

      завязывай мухоморы жрать... в меру и не в меру)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9362

      alarm > ziborock 7 минут назад

      бом-бом-бом, рыла
      https://www.youtube.com/watch?v=h5ZuDhy6QyY

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2704

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Из заслуженных вами очков одно, как минимум, судейское - которое сжалось и не смогло не поставить пеналь на ровном месте

      5
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      Рейтинг: +111

      stop 1 час назад

      спартак на сегодня это середняк российского футбола , нашли блин конкурента . А Ещенко пусть снимет розовые очки !!!

      4
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      Рейтинг: +3955

      NewLife > stop 1 час назад

      Отвечу словами Еща: "или они слишком самоуверенны, или боятся конкуренции."

      3
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      Рейтинг: +5

      zabo21 1 час назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +123

      аларм дубль2 1 час назад

      все андрюха адекватно и нормально все выразил!ждем отклик сами знаете кого!

      1
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      Рейтинг: +7974

      JTherry > аларм дубль2 9 минут назад

      щазз буланов объявится...

      0
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      Рейтинг: -63

      Спартач80 2 часа назад

      Или они все неадекватные алармы,долбящиеся в зад как кпсска.

      6
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      Рейтинг: -408

      alarm_иг > Спартач80 2 часа назад

      Кпсоска не только долбащаяся в зад, но и знатная минетчица. Причем только в приоритете с таджиками. Гыгы

      6
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      Рейтинг: -37

      Грусть на Неве 2 часа назад

      Нам не страшно, а грустно. Завтра нас европейский середняк на нашей поляне размажет, пока Малкольм в лазарете за 40 млн отдыхает..
      Уже вся страна над нами потешается((

      7
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      Рейтинг: +7974

      JTherry > Грусть на Неве 5 минут назад

      автарка вполне и удачно выражает "грусть"))

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