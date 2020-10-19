Ещенко – о болельщиках «Зенита»: «Они или слишком самоуверенны, или боятся конкуренции»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о соперничестве с «Зенитом» в чемпионате России.

– Болельщики «Зенита» твердят, что «Спартак» сдуется по ходу чемпионата и не составит им конкуренции. Задевают такие слова?

– Если честно, не слышал. Здесь два варианта: или они слишком самоуверенны, или боятся конкуренции. Мы идем нога в ногу после 11 туров. Сейчас у них будет Лига чемпионов, и «Зениту» станет еще тяжелее. Если команда пару матчей «скрутится», то психологически им станет сложнее. Раньше у них был отрыв в 10 очков, они комфортно чувствовали себя, сейчас же знают и понимают, что мы рядом.

– Успешное выступление в группе Лиги чемпионов, возможно, станет целью номер один для ваших конкурентов. Это тоже помощь для «Спартака»?

– Думаю, что «Зенит» достойно будет выглядеть там. Но график у команды будет очень тяжелым, и очки в чемпионате и в еврокубке они железобетонно будут терять. Нам же не надо на это смотреть. Мы должны играть в свой футбол и набирать очки. В субботу в заявке было всего 15 человек, из которых шестеро – 21-летние пацаны. И «Спартак» добился победы. Может, удача где-то и сыграла свою роль, но она сопутствует сильнейшему, правильно? Значит, мы заслужили эти три очка, – сказал Ещенко в интервью «Р-Спорту».

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