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  • Ещенко – о болельщиках «Зенита»: «Они или слишком самоуверенны, или боятся конкуренции»

Ещенко – о болельщиках «Зенита»: «Они или слишком самоуверенны, или боятся конкуренции»

19 октября 2020, 18:48
22

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о соперничестве с «Зенитом» в чемпионате России.

– Болельщики «Зенита» твердят, что «Спартак» сдуется по ходу чемпионата и не составит им конкуренции. Задевают такие слова?

– Если честно, не слышал. Здесь два варианта: или они слишком самоуверенны, или боятся конкуренции. Мы идем нога в ногу после 11 туров. Сейчас у них будет Лига чемпионов, и «Зениту» станет еще тяжелее. Если команда пару матчей «скрутится», то психологически им станет сложнее. Раньше у них был отрыв в 10 очков, они комфортно чувствовали себя, сейчас же знают и понимают, что мы рядом.

– Успешное выступление в группе Лиги чемпионов, возможно, станет целью номер один для ваших конкурентов. Это тоже помощь для «Спартака»?

– Думаю, что «Зенит» достойно будет выглядеть там. Но график у команды будет очень тяжелым, и очки в чемпионате и в еврокубке они железобетонно будут терять. Нам же не надо на это смотреть. Мы должны играть в свой футбол и набирать очки. В субботу в заявке было всего 15 человек, из которых шестеро – 21-летние пацаны. И «Спартак» добился победы. Может, удача где-то и сыграла свою роль, но она сопутствует сильнейшему, правильно? Значит, мы заслужили эти три очка, – сказал Ещенко в интервью «Р-Спорту».

Ещенко – о конкуренции с Мозесом: «Он не будет спать спокойно, зная, что в «Спартаке» есть я»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (22)
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Грусть на Неве
1603123643
Нам не страшно, а грустно. Завтра нас европейский середняк на нашей поляне размажет, пока Малкольм в лазарете за 40 млн отдыхает.. Уже вся страна над нами потешается((
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stop
1603126703
спартак на сегодня это середняк российского футбола , нашли блин конкурента . А Ещенко пусть снимет розовые очки !!!
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Ганнибал Лектор
1603127156
Из заслуженных вами очков одно, как минимум, судейское - которое сжалось и не смогло не поставить пеналь на ровном месте
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Hektor 84
1603129271
Завтра футболисты Брюгге этим педикам по губам поводят и раком их поставят!
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Nevsky_RU
1603131267
Плакун подкрутил "удачу" спама в этом чемпе на максимум))) теперь весьма удачно судейки судят, при никакой игре самой команды
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ySS
1603131672
Если попадание в ЛЕ считать успешным выступлением в группе ЛЧ, то может такое и случится
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inzek
1603151578
ко всему сказанному я бы добавил, что болелы зинита еще и очень диванно-мониторные. аlarm подтвердит)
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Владислав Vlad
1603157879
Сейчас у них будет Лига чемпионов, и «Зениту» станет еще тяжелее. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Да ладно.... А мы слышали, что Зенит будет более мотивирован и ЛЧ пойдёт на пользу.))) По-ходу болелы Зенита в это поверили?
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Oldtrafford83
1603172432
Капец, сколько же бомже-убытков визжат от этой новости)))
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paracetamol
1603190596
Отрыв в 10 очков весной будет, перед окончанием.
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