Заболотный: «Когда играл в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал о том, как справлялся с психологическими проблемами после ухода из «Уфы».

«Я никуда и не ходил. Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал. Психологическое состояние было такое, подавленное, разочаровался в себе. Вроде только что вышел в РПЛ с «Уфой», оказался не нужен и свободным агентом перешел в ПФЛ, и даже там 2-3 месяца сидел на замене, хотя приехал играть, за практикой.

И ведь тогда жена была беременна, уже на 6-м месяце, — и, блин, тогда даже зарплата по сравнению с «Уфой» была во много раз ниже. Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут еще психологическое состояние может быть?

Вот я и брал пиво, старался как-то переключиться, забыться. Мне не нужны были клубы, где много народу, развлечения, где какой-то кураж — просто было подавленное состояние. Депрессия. Просто скатился вниз, опустился. Прям вниз!», – сказал Заболотный в интервью Sport24.

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