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    Заболотный: «Когда играл в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия»

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал о том, как справлялся с психологическими проблемами после ухода из «Уфы».

    «Я никуда и не ходил. Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал. Психологическое состояние было такое, подавленное, разочаровался в себе. Вроде только что вышел в РПЛ с «Уфой», оказался не нужен и свободным агентом перешел в ПФЛ, и даже там 2-3 месяца сидел на замене, хотя приехал играть, за практикой.

    И ведь тогда жена была беременна, уже на 6-м месяце, — и, блин, тогда даже зарплата по сравнению с «Уфой» была во много раз ниже. Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут еще психологическое состояние может быть?

    Вот я и брал пиво, старался как-то переключиться, забыться. Мне не нужны были клубы, где много народу, развлечения, где какой-то кураж — просто было подавленное состояние. Депрессия. Просто скатился вниз, опустился. Прям вниз!», – сказал Заболотный в интервью Sport24.

    Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4464

      KPCCSPB 26 минут назад

      Ну, что тут сказать, у футболистов видимо стираются человеческие качества, когда им тренер установки даёт, и с годами там вообще ничего не остаётся. 100к мало для них, и повод уйти в депрессию, а для некоторых, повышение зп до 100к, это начало новой жизни.

      0
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      Рейтинг: +1509

      altezzik 26 минут назад

      "... Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут еще психологическое состояние может быть? ..."

      ахаха, слов нет просто

      1
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      Рейтинг: +14842

      slavutiq70 34 минуты назад

      Эх парни далеки вы от народа,,,100 тыс для многих работающих по 12 часов 6 дней в неделю ,предел мечтаний,,,,,

      5
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      Рейтинг: +17278

      bset 50 минут назад

      Бедолага, 100 тысяч рублей, конечно, копейки. Всего двух Суторминых купить сможешь.

      9
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      Рейтинг: +951

      elessar arnor 57 минут назад

      что же с тобой произойдёт за 30к..

      5
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      Рейтинг: +11251

      KLIM777 58 минут назад

      ахахахах 100 тысяч рублей и состояние не то! Олух! У нас пол страны живут на 50 тысяч и это общий семейный бюджет!

      7
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      Рейтинг: +17278

      bset > KLIM777 48 минут назад

      Кто-то за 50 тысяч умудряется целых игроков покупать. Ахахахаха

      5
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      Рейтинг: +9117

      ilichkadr 1 час назад

      Антоша, какое бы ты сальто не делал, но пропитая морда видна не вооруженным взглядом и по сей день.

      5
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      Рейтинг: +3399

      Cleaner 1 час назад

      Тот еще синяк.

      2
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      Рейтинг: +1037

      ruded 1 час назад

      готов не депрессовать, если дадут зарплату в сто тыс. руб))

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