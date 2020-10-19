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  • Заболотный: «Когда играл в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия»

Заболотный: «Когда играл в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия»

19 октября 2020, 14:54
20

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал о том, как справлялся с психологическими проблемами после ухода из «Уфы».

«Я никуда и не ходил. Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал. Психологическое состояние было такое, подавленное, разочаровался в себе. Вроде только что вышел в РПЛ с «Уфой», оказался не нужен и свободным агентом перешел в ПФЛ, и даже там 2-3 месяца сидел на замене, хотя приехал играть, за практикой.

И ведь тогда жена была беременна, уже на 6-м месяце, — и, блин, тогда даже зарплата по сравнению с «Уфой» была во много раз ниже. Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут еще психологическое состояние может быть?

Вот я и брал пиво, старался как-то переключиться, забыться. Мне не нужны были клубы, где много народу, развлечения, где какой-то кураж — просто было подавленное состояние. Депрессия. Просто скатился вниз, опустился. Прям вниз!», – сказал Заболотный в интервью Sport24.

Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа Факел Заболотный Антон
Комментарии (20)
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ruded
1603108775
готов не депрессовать, если дадут зарплату в сто тыс. руб))
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ilichkadr
1603109535
Антоша, какое бы ты сальто не делал, но пропитая морда видна не вооруженным взглядом и по сей день.
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slavа0508
1603111148
Эх парни далеки вы от народа,,,100 тыс для многих работающих по 12 часов 6 дней в неделю ,предел мечтаний,,,,,
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altezzik
1603111574
"... Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут еще психологическое состояние может быть? ..." ахаха, слов нет просто
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rash1959
1603114920
в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия. Сейчас пью больше и стало веселее.
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Ziklop
1603116021
пил пиво , на хорошее бухло денег не хватало.
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Lester84
1603120715
Простой человек порадовался бы - получать сотку сидя на банке и пить пиво под сериальчик))) А Зе депрессовал)))
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Иван Петров 1986
1603125196
Да больше он ничего и не умеет. Работать - то не пробовал ведь никогда.
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BRO_football
1603126050
Для всех умников поясняю. Проживите в Санкт-Петербурге с семьёй в месяц на 100 тысяч рублей и посмотрим как вам на всё будет хватать.
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Hektor 84
1603130371
Епт а что же нам тогда делать на 20000р в месяц? Вообще упиться плёнкой и не вылазить из депрессии. Бедолага та ты и сейчас на поле как будто пьяный перекатываешься. Работать не пробовал? А то сидел на банке и сотку получал. Не хило так пристроился.
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